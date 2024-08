Am Ende von Titanic gibt es ein Detail, das keinen Sinn ergibt: 25 Jahre später sind wir nicht die Einzigen, die sich diese Frage stellen

Am Ende von Titanic überlebt Kate Winslets Rose und startet ein völlig neues Leben. Das macht jedoch bis heute in einem bestimmten Punkt keinen Sinn.

James Camerons Historiendrama Titanic beschäftigt die Filmwelt mittlerweile seit über 25 Jahren. Dabei ist die Debatte, ob Jack nicht vielleicht doch zusammen mit Rose auf die Tür im Wasser gepasst hätte, um damit einem tragischen Tod zu entfliehen, nicht der einzige Filmfehler, der noch heute rege diskutiert wird.

Denn ein weiteres Detail am Ende des Films gibt bei genauerem Hinschauen doch massive Rätsel auf, wie bereits zahlreiche Fans auf Reddit und Co. diskutierten und auch unsere Schwesternseite SensasCine berichtet.

Rose ist am Ende von Titanic Schauspielerin ‒ und hier versteckt sich ein Logikfehler

Nachdem Rose (Kate Winslet) den katastrophalen Schiffsbruch überlebt, entschließt sie sich dazu, ein neues Leben unter Jacks (Leonardo DiCaprio) Nachnamen ‒ Dawson ‒ zu beginnen. Dennoch fliegt Rose in ihrem weiteren Leben keineswegs unterm Radar. Die junge Frau wird Schauspielerin und spielt in verschiedenen Produktionen am Theater und in Filmen mit. Doch hier drängt sich unweigerlich eine Frage auf: Hätte Rose darin nicht von jemandem erkannt werden können ‒ etwa von ihrem beharrlichen Ex-Verlobten Cal (Billy Zane)?

20th Century Fox Billy Zane und Kate Winslet in Titanic

Das Rätsel um Cal lässt sich tatsächlich mit einer gelöschten Szene lösen, die James Cameron für Titanic drehte, jedoch nicht im finalen Schnitt des über dreistündigen Epos inkludierte. Darin treffen sich Rose und Cal an Bord der Carpathia, dem Schiff, das der Titanic zur Rettung eilte. Dabei schließen sie die Vereinbarung, dass Cal für immer aus Rose' Leben verschwindet, wenn sie ihn nicht noch einmal in Verlegenheit bringt.

Dennoch ist Cal nicht der einzige Bekannte aus Rose früherem Leben, der die Titanic überlebt hat. So hätte auch ihre Mutter Ruth (Frances Fisher) Rose auf Plakaten oder gar in einem Film selbst wiedererkennen können. Auch wenn es Rose womöglich nicht in die Riege der großen Hollywood-Stars geschafft hat, war ihre Berufswahl doch allemal gewagt ‒ und hätte für sie in der Enthüllung ihrer geheimen Identität enden können.

Rose' neuer Nachname in Titanic ist nicht gerade undercover

Ganz zu Schweigen davon, dass auch ihr gewählter Nachname Dawson mindestens bei ihrer Mutter für hochgezogene Augenbrauen hätte sorgen müssen. Denn Jack war ihrer Mutter unter seinem Nachnamen bekannt ‒ ebenso wie die Liebschaft zwischen ihm und Rose. Die wenige Tage nach dem Sinken der Titanic veröffentlichte Liste der geretteten Passagiere, auf der somit eine "Rose Dawson" hätte stehen müssen, wäre sicherlich nicht an Rose' Mutter vorbeigegangen.

Wenn ihr jetzt noch einmal genauere Nachforschungen anstellen wollt, könnt ihr Titanic aktuell im Abo bei Netflix oder Disney+ streamen.