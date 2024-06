Am Sonntag läuft der erfolgreichste deutsche Sci-Fi-Film im TV - trotzdem wurde er nie fortgesetzt

Die Star Trek und Star Wars Parodie, die heute im TV läuft, ist mit 9 Millionen Zuschauer:innen der erfolgreichste deutsche Sci-Fi-Film aller Zeiten.

Nach dem Michael Herbig mit Der Schuh des Manitu den erfolgreichsten deutschen Film nach der Wende in die Kinos brachte, wäre eine Fortsetzung nahe liegend gewesen. Stattdessen entschied man sich dafür, einen weiteren Sketch aus der Bullyparade in einen Spielfilm zu verwandeln. Ein kluger Schachzug, denn die Star Trek- und Star Wars-Parodie Traumschiff Surprise – Periode 1 landet auf Platz 2 der erfolgreichsten deutschen Filme. Am Sonntag läuft die Sci-Fi-Komödie im TV.



Sci-Fi-Klamauk im TV: Darum geht es in Bullys Weltraum-Komödie Traumschiff Surprise

250 Jahre nachdem die Menschheit den Mars besiedelt hat, wird ihre Existenz durch den bösen Regulator bedroht. Alle Hoffnung ruht auf der Besatzung des (T)Raumschiff Surprise. Doch Kapitän Kork (Christian Tramitz), Mr. Spuck (Herbig) und Chefingenieur Schrotty (Rick Kavanian) haben wenig Lust auf die Mission, immerhin stecken sie mitten in den Vorbereitungen für die Miss-Waikiki-Wahl. Widerwillig begeben sie sich auf eine Zeitreise, um die Besiedlung des Mars rückgängig zu machen.

Constantin Film (T)Raumschiff Surprise

Traumschiff Surprise belebt deutsches Sci-Fi-Kino neu

Wenn deutsche Filme hierzulande richtig durchstarten, sind es meist Komödien oder historische Dramen. Mit Traumschiff Surprise schaffte es Herbig auch das Sci-Fi-Genre erfolgreich in den Kinos zu platzieren. Mit zahlreichen Referenzen zu Klassikern wie unter anderem Star Trek, Star Wars, E.T., Total Recall und Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum belebte Herbig ein im deutschen Kino so gut wie totes, effektegetriebenes Genre neu.

Trotz des Riesenerfolgs wurde wie schon bei Der Schuh des Manitu auch Traumschiff Surprise nicht fortgesetzt. Stattdessen gab es 2017 mit Bullyparade – Der Film den Abschied von dem erfolgreichen Trio. Nächstes Jahr können wir mit Das Kanu des Manitu aber eine überraschende Fortsetzung der Winnetou-Parodie erleben. Und wer weiß, vielleicht folgt daraufhin ja doch noch Traumschiff Surprise – Periode 2.

Wann läuft die Sci-Fi-Komödie Traumschiff Surprise – Periode 1 im TV?

Am Sonntag, den 09. Juni um 20:15 Uhr läuft Traumschiff Surprise auf Sat1. Eine Wiederholung zeigt der Sender fast eine Woche später am 15. Juni um 22:30 Uhr.