Amazon bringt Reacher Staffel 3 später als erhofft, doch es kommt noch dieses Jahr der perfekte Agenten-Action-Ersatz

Reacher hat die Amazon-Rückkehr von Staffel 3 verkündet. Wem der Start zu weit entfernt ist, der kann sich zumindest auf einen guten Ersatz noch dieses Jahr freuen.

Reacher schlug 2022 bei Amazon Prime * als gefeierter Action-Kracher ein und Anfang 2024 erneut mit Staffel 2 zu. Fans von Alan Ritchsons Neuinterpretation der Lee Child-Figur müssen für die Rückkehr ihres gewaltbereiten Helden allerdings bis nächstes Jahr warten – und sich bis dahin mit einem Serien-Ersatz behelfen.



Wann startet die 3. Staffel von Reacher bei Amazon Prime?

Obwohl die Produktion zu Staffel 3 von Reacher bereits früh in die Wege geleitet wurde, werden Amazon-Kund:innen keine zwei Staffeln des ermittelnden Ex-Militärpolizisten in einem Jahr erhalten. Denn auf ihrem Instagram-Kanal verkündete die Serie nun, wann die neue Season erscheinen wird:

Der größte Action-Name [Reacher] schlägt 2025 wieder zu.

Neben bekannten Figuren-Wiedersehen sowie einem neuen Bösewicht ist sogar schon ein wenig zur Handlung von Reacher Staffel 3 bekannt: Die neue Season soll auf dem siebenten Jack-Reacher-Roman Der Janusmann * basieren. Darin tritt bei einer Undercover-Drogen-Ermittlung ein alter Feind des Agenten auf den Plan, der bestialisch mordet und damit erneut den hitzköpfigen Rächer aus Alan Ritchsons Figur herauskitzelt. Nur leider eben erst 2025, obwohl es schon erste Bilder zu Staffel 3 gab.

Dieser Reacher-Ersatz kommt noch 2024 – zu Netflix statt Amazon Prime

Reacher ist aktuell ein beliebter Vertreter der sogenannten Dad-TV-Serien. Auf dem Streaming-Markt buhlen gerade viele Agenten-Action-Serien um ihr entsprechendes Publikum. Bei Netflix setzte sich zuletzt The Night Agent auf Erfolgskurs und wurde zur meistgesehenen Serie 2023. Auf die Rückkehr dieses Agenten-Abenteuers müssen Fans weniger lange warten als auf Reacher: Hier startet Staffel 2 bereits in der zweiten Jahreshälfte 2024.

Amazon/Netflix Reacher vs. The Night Agent

Ob Gabriel Basso im Kampf gegen Alan Ritchson bestehen könnte? Der Reacher-Star teilte zuletzt sogar gegen James Bond aus, zeigte sich aber angetan von dem Action-Stoff, mit dem er ab 2025 wieder abliefern darf.

Podcast für Krimi-Fans: Warum ist The Rookie so beliebt?

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?



