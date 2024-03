Neuer Bösewicht in Reacher Staffel 3 steht fest: Alan Ritchsons Kampfmaschine rächt sich nach 10 Jahren an ihrem Erzfeind

Der Schauspieler für den Bösewicht der 3. Staffel von Amazons Reacher steht fest. Alan Ritchsons Held wird in den neuen Folgen in eine persönliche Rachegeschichte verwickelt.

Die Dreharbeiten zur 3. Staffel des Amazon-Hits Reacher laufen schon. Bekannt ist auch, dass die neuen Folgen mit Alan Ritchsons Kampfmaschine die Handlung des siebten Buchs aus der Vorlagenreihe von Lee Child adaptieren wird.

Jetzt stehen neue Cast-Zugänge für die kommende Reacher-Staffel fest. Dazu zählt auch die wichtige Besetzung des nächsten Bösewichts, mit dem die Hauptfigur eine sehr persönliche Rechnung offen hat.

Amazon-Hit geht weiter: Dieser Star spielt den bösen Oberstleutnant Quinn in Reacher Staffel 3

Laut Variety wurden mehrere Cast-Neuzugänge für die kommenden Reacher-Folgen enthüllt. Neben Johnny Berchtold, Roberto Montesinos und Daniel David Stewart ist der spannendste Name Brian Tee, der als böser Oberstleutnant Quinn besetzt wurde. Tee ist bisher unter anderem durch seine Rolle als "Drift King" im Fast & Furious-Universum oder jüngst als Teil der Amazon-Serie Expats bekannt.

Amazon Brian Tee neben Nicole Kidman in Expats

Wann startet Reacher Staffel 3 bei Amazon Prime?

Die Story der neuen Reacher-Folgen basiert auf Band 7 mit dem deutschen Titel. In der Handlung begibt sich der Protagonist auf eine Undercover-Mission gegen einen vermeintlichen Rauschgiftschmuggler. Doch dann findet er heraus, dass sein Ziel nur der Untergebene eines alten Feindes ist: Ex-Militär Francis Xavier Quinn war vor 10 Jahren

Da die Dreharbeiten zu den neuen Folgen noch laufen, wird die 3. Staffel Reacher frühestens Ende 2024 zu Amazon Prime kommen. Möglich ist auch erst ein Start Anfang 2025.

Podcast: Die 30 besten Serienstarts im März bei Netflix, Amazon und Co.

Unter den 20 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im März nicht nur die Rückkehr des Amazon-Hits LOL: Last One Laughing, sondern auch die heiß erwartete Netflix-Serie der Games of Thrones-Macher, deutsche Sci-Fi und vieles mehr.

