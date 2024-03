Amazons größte Science-Fiction-Serie kommt im April: Fallout-Trailer lässt die Welt untergehen und hat noch Spaß dabei

Das Team hinter Westworld bringt im April Amazons größte Sci-Fi-Serie raus: Fallout. Was euch in der Videospiel-Adaption erwartet, seht ihr im ersten langen Trailer.

Netflix hat 3 Body Problem und Amazon bringt im April Fallout an den Start. Der Science-Fiction-Frühling beginnt beim Versandhaus-Streamer mit der Adaption der gleichnamigen Videospiel-Reihe, die 1997 erstmals in die Postapokalypse entführte. Während Fans noch auf Fallout 5 warten, können sie mit der Serien-Adaption vorliebnehmen, die sich in Sachen visueller Effekte offensichtlich nicht lumpen lässt. Heute wurde der erste lange Trailer für das Sci-Fi-Projekt veröffentlicht.

Schaut euch hier den deutschen Trailer für die Fallout-Serie an:

Fallout – Trailer (Deutsch) HD

Darum geht's in Fallout bei Amazon

Der Untergang der uns bekannten Welt bereitet selten gute Laune und Serien wie The Walking Dead suhlen sich geradezu im niederschmetternden Grauen der Postapokalypse. Bei Fallout scheint der Ton etwas bunter zu sein. Die Serie spielt 200 Jahre nach der Apokalypse, die durch einen Atomkrieg ausgelöst wurde. Einige Überlebende finden in Bunkern, sogenannten Vaults, Zuflucht. Ella Purnell ), die ihr ganzes Leben in einem Panik-Keller verbracht hat.

An der Oberfläche im zerstörten Los Angeles trifft sie Monster, Mutanten und Menschen. Einer davon ist der Kämpfer Maximus (Aaron Moten), der der Gruppierung der Brotherhood of Steel angehört. Ein weniger angenehmer Zeitgenosse heißt The Ghoul (Walton Goggins) und sieht aus wie die verbrannte Mutanten-Version von Ed Harris' Man in Black aus Westworld.

Westworld ist denn auch das richtige Stichwort für den Blick hinter die Kulissen. Zum Stab der Serie gehören die Produzent:innen Lisa Joy und Jonathan Nolan, die Westworld gemeinsam für HBO neu verfilmt haben. Als Creator- und Showrunner-Team sind Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) und Graham Wagner an Bord.

Dann kommt die Science-Fiction-Serie zu Amazon Prime Video

Fallout startet am 12. April 2024 bei Amazon Prime Video.

Zur weiteren Besetzung gehören Twin Peaks-Legende Kyle MacLachlan und Dale Dickey, die von Winter's Bone bis The Mandalorian zahlreiche Filme und Serien bereicherte.

Podcast zum Thema: Die besten Sci-Fi-Serien seit 2000

Was waren die besten Science-Fiction-Serien seit Beginn des neuen Jahrtausends? Im Podcast stellen wir die 10 genialsten Genre-Vertreter vor, die jeder Sci-Fi-Fan gesehen haben sollte.

Unter den 10 besten Sci-Fi-Serien der letzten 24 Jahre finden sich hirnverknotende Zeitschleifen, beklemmende Dystopien, verheerende Roboter-Kriege und mehr als nur ein fantastisches Weltraum-Epos.