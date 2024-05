Fortsetzung der besten MCU-Serie kommt im September zu Disney+ und löst jetzt schon großes Marvel-Rätsel

Seit Monaten verwirrt uns Marvel Studios mit der Fortsetzung zu seiner besten Serie. Ein neues Video bringt endlich Klarheit in die Sache und verrät den Starttermin des mysteriösen Projekts.

Mit dem Start des Streaming-Diensts Disney+ begann eine neue Ära für das Marvel Cinematic Universe (MCU). Nachdem die vorherigen Marvel-Serien nur bedingt mit den Filmen verbunden waren, sollten Loki, The Falcon and The Winter Soldier und Co. eine direkte Verbindung zu den Avengers auf der großen Leinwand herstellen.

Die beste dieser MCU-Serien ist WandaVision, die sich mit dem Schicksal von Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) nach den verheerenden Ereignissen der Infinity-Saga beschäftigt. Traumabewältigung dank eines Streifzugs durch die TV-Geschichte: WandaVision entpuppte sich als unerwarteter Geniestreich.

Marvel enthüllt: WandaVision-Fortsetzung hat endlich offiziellen Titel und kommt im September zu Disney+

Es dauerte nicht lange, bis Marvel einen Ableger ankündigte, der sich um WandaVision-Bösewichtin Agatha Harkness (Kathryn Hahn) dreht. In den vergangenen Monaten sorgte das Projekt für sehr viel Verwirrung. Mit vier (!) verschiedenen Titel wurde die Agatha-Serie inzwischen angekündigt. Erst mit Nr. 5 wurde der richtige Titel enthüllt.

Die ersten vier Titel der Agatha-Serie:

Agatha: House of Harkness

Agatha: Darkhold Diaries

Agatha: Coven of Chaos

Agatha: The Lying Witch with the Great Wardrobe

Das Verwirrspiel hat endlich ein Ende. Mit einem neuen Video verkündet Marvel, dass die WandaVision-Fortsetzung offiziell den Titel Agatha All Along trägt, wie viele Fans bereits spekuliert haben. Denn Agatha All Along ist auch der Name von Agathas Theme-Song, der in der siebten Episode von WandaVision einen großen Twist markiert.

Doch was genau erwartet uns bei Agatha All Along? Deadline hat den Stars ein paar interessante Infos entlockt. Hahn umschreibt das Projekt mit "urkomisch und berührend" und sagt, dass nur minimales CGI zum Einsatz kam. Co-Star Patti LuPone verspricht ein Musical und teast: "[Die Serie] sieht wunderschön und erzählt eine fantastische Geschichte. [Agatha All Along] sieht aus wie ein 100-Millionen-Dollar-Film."

Neue Marvel-Serie: Wann startet Agatha All Along bei Disney+?

Ursprünglich sollte Agatha All Along Ende 2023 veröffentlicht werden. Jetzt trifft die neue Marvel-Serie am 18. September 2024 bei Disney+ ein. Zum Auftakt gibt es zwei Episoden. Die restlichen sieben Folgen gehen danach im Wochentakt bei dem Streaming-Dienst online. Geschaffen wurde Agatha All Along von Jac Schaeffer, die bereits bei WandaVision die kreativen Zügel hinter den Kulissen in Händen hielt.