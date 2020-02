Amerika am Abgrund: Vom The Wire-Macher kommt eines der Serien-Highlights 2020

Mit The Plot Against America bringt HBO dieses Jahr eine ganz spannende Serie ins Fernsehen. Hier könnt ihr euch den ersten langen Trailer anschauen.

Es ist nicht so, als würde es dem US-amerikanischen Kabelsender HBO an guten Serien mangeln. Manchmal taucht dann aber doch eine Produktion auf, die aus dem tollen Programm noch einmal deutlich herausragt. The Plot Against America ist eine solche Serie - und jetzt gibt es auch einen ersten langen Trailer.

Trailer zur HBO-Serie The Plot Against America

Oben im Player könnt ihr euch den Trailer zu The Plot Against America anschauen. Auch weiter unten im Artikel haben wir das Video nochmal für euch eingebunden, das in ein alternatives Amerika während den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs entführt.

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich eine jüdische Arbeiterfamilie, die in New Jersey lebt und den Aufstieg des fremdenfeindlichen Politikers Charles Lindbergh erleben muss, der schließlich zum Präsident wird und die Vereinigten Staaten von Amerika in den Faschismus stürzt.

Als Grundlage dient der gleichnamige Roman von Philip Roth, seines Zeichens auch der Autor von Amerikanisches Idyll, das 2016 von Ewan McGregor verfilmt wurde. Die HBO-Serie The Plot Against Amerika kann sich nicht nur auf eine starke Vorlage verlassen, sondern ebenfalls auf zwei überaus talentierte Serienschöpfer: David Simon und Ed Burns, die gemeinsam bereits an The Wire und Generation Kill gearbeitet haben.



Das Personal hinter der Kamera könnte somit kaum vielversprechender sein. Gerade David Simon hat in den vergangenen Jahren unter dem Dach von HBO durchgängig Exzellenz bewiesen, sei es bei Treme, Show Me a Hero oder zuletzt The Deuce. Wenn nun einer der großen Serienautoren des 21. Jahrhunderts einen der großen amerikanischen Schriftsteller adaptiert, darf man durchaus gespannt auf das Ergebnis sein.



Der Cast von The Plot Against America setzt sich derweil aus John Turturro, Winona Ryder, Morgan Spector, Anthony Boyle und Zoe Kazan zusammen. Letztere gehörte ebenfalls zum Ensemble von The Deuce.

In den USA startet die sechsteilige Miniserie am 16. März 2020 auf HBO. Über eine deutsche Ausstrahlung sind noch keine konkreten Informationen bekannt. Wir gehen aber davon aus, dass Sky die Serie zeitnah hierzulande veröffentlicht.

