Atemloser Horror im intensiven Trailer: Hoffentlich könnt ihr 60 Sekunden lang die Luft anhalten

Die Horror-Vorfreude auf das Sequel zu einem der besten Gruselfilme des Jahres 2018 ist groß. Der neuste Trailer zur Fortsetzung will vor allem eines: euch den Atem rauben.

Dieses Jahr kommt endlich die Horror-Hit-Fortsetzung A Quiet Place 2 nach Deutschland. Wer vom ersten Teil begeistert war, sollte sich Teil 2 nicht entgehen lassen. Den Film könnt ihr aber auch ohne Vorwissen genießen. Der actionreiche Horror-Trailer lässt das Monster aus dem Sack, sodass ihr zwischen den Polen von enormer Lautstärke und absoluter Stille leicht das Luftholen vergessen könnt.



Noch mehr Horror-mäßige Kreaturen schon jetzt: Der Nebel bei Amazon Prime *

Lasst euch vom A Quiet Place 2-Horror-Trailer den Atem rauben

A Quiet Place 2 - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Worum geht es im Horrorfilm A Quiet Place 2?

Nach der weltweiten Monster-Invasion aus A Quiet Place muss die Abbot-Familie ihre heimatliche Farm verlassen und sich im Überlebenskampf in aller Stille dem Horror der Außenwelt stellen. Was mit einem neugeborenen Baby im Gepäck nicht einfach ist. Können sie anderen Überlebenden trauen, die ihren Weg kreuzen?

Außerdem springt der Horrorfilm in der Zeit zurück und gibt Einblicke in die Ankunft der monströsen Besucher, die Jagd auf alles machen, was ein Geräusch von sich gibt. Also psssst.

Die Fakten: Wann kommt A Quiet Place 2 und mehr zur Horror-Fortsetzung

Wann kommt A Quiet Place 2 ins Kino? Nachdem das Horror-Sequel eigentlich schon ein Jahr lang fertig ist, soll der Film jetzt am 24. Juni 2021 in den deutschen Kinos starten.

© Paramount A Quiet Place 2: Schweigen ist überlebenswichtig

Wer gehört zur Besetzung? Emily Blunt kehrt als Hauptdarstellerin zurück und bringt spätestens seit Edge of Tomorrow Apokalypsen-Erfahrung mit. Neu dabei, aber nicht weniger Weltuntergangs-geschult, ist Cillian Murphy (28 Days Later, Inception). Als Kinder kehren Noah Jupe (Le Mans 66) und Millicent Simmonds (Wonderstruck) zurück.



Wer steckt hinter dem Horror-Sequel? Genau wie der Überraschungs-Hit A Quiet Place wurde auch Teil 2 vom Schauspieler John Krasinski (Jack Ryan, The Office) geschrieben und inszeniert. Witzigerweise scheucht der hier mit Hauptdarstellerin Emily Blunt seine Ehefrau durch das Horror-Szenario.

A Quiet Place 2 ist etwas für Fans von: A Quiet Place, Don't Breathe und I Am Legend.

Horror mal anders: Podcast zu den 10 schmerzlichsten Figuren-Toden

Langlebige Serien verlieren immer wieder wichtige Charaktere durch dramatische Tode. Wer Jahre später den Verlust einer Lieblingsfigur immer noch nicht verarbeitet hat, kann das jetzt mit uns zusammen in Angriff nehmen. Natürlich mit rechtzeitigen Spoiler-Warnungen.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von Serien wie Game of Thrones, die sich einen Ruf als radikaler Figuren-Mörder erarbeitet hat, über The Walking Dead, Lost und Buffy bis zu Dexter und Breaking Bad ist in unserem Ranking alles dabei. Also zückt eure Taschentücher.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Steht A Quiet Place 2 schon auf euer Horror-Merkliste?