In 9 Tagen zieht Netflix bei einem extrem beliebten Serien-Universum endgültig den Stecker

Eines der beliebtesten Serien-Universen der letzten Dekade geht bei Netflix zu Ende. Mit der letzten Staffel Vikings: Valhalla müssen wir Abschied nehmen von Ragnars Vermächtnis.

Nur wenige Serien haben in den letzten 11 Jahren einen so beliebten Charakter hervorgebracht wie Ragnar Lodbrok in Vikings. Travis Fimmel ist seit seiner Verkörperung des legendären Wikingers für viele in den Olymp der Serien-Hauptdarsteller aufgestiegen. Nach Vikings ging es mit der Fortsetzung Vikings: Valhalla bei Netflix weiter, die über 100 Jahre später spielt. Doch die letzte Stunde des Serien-Universums hat schon bald geschlagen.



In wenigen Tagen erscheint die 3. Staffel Vikings: Valhalla bei Netflix und beendet das Serien-Universum von Vikings.

Darum geht's in der Vikings-Fortsetzung Vikings: Valhalla bei Netflix

Netflix hat viel Geld und Schweiß in Vikings: Valhalla gesteckt. Riesige Kulissen, detaillierte Vikings-Kostüme und epische Schlachten werden Fans von Vikings sicher in ihren Bann ziehen. Statt Ragnars Familie rund um Lagertha und seine Söhne Björn, Ivar & Co. stehen in Valhalla drei Figuren über alle drei Staffeln hinweg klar im Fokus: die beiden Geschwister Freydis (Frida Gustavsson) und Leif Eriksson (Sam Corlett) sowie der norwegische Fürst Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Vikings: Valhalla beginnt in Staffel 1 rund 180 Jahre nach dem Vikings-Finale. Mittlerweile leben viele Wikinger:innen in England, werden dort allerdings vom vorherrschenden Christentum gefürchtet. Beim sogenannten St. Brice's Day Massaker lässt König Æthelred alle in seinem Reich lebenden Wikiner:innen ermorden.

Die Geschwister Leif und Freydis aus Grönland stolpern ein Jahr später in Dänemarks Wikinger:innen-Hauptstadt Kattegat zu einer Vergeltungs-Versammlung von König Knut. Der König stellt gemeinsam mit Fürst Harald Kampfeinheiten zusammen, um sich am christlichen König für das Massaker zu rächen. Auch zwei altbekannte Vikings-Figuren schauen in Staffel 1 vorbei.

Im Trailer zur 3. Staffel Vikings: Valhalla fliegen die Fetzen:

Vikings: Valhalla - S03 Trailer (Deutsch) HD

Vikings: Valhalla beendet das Vikings-Universum nach 11 Jahren

Derzeit gibt es keine Pläne für ein weiteres Vikings-Spin-off. Weder Netflix noch der Vikings-Muttersender History Channel haben weitere Serien aus dem beliebten Universum angedeutet. Die Original-Serie mit Travis Fimmel lief 6 Staffeln lang von 2013 bis 2020, Vikings: Valhalla kommt auf 3 Staffeln.

Die 3. Staffel Vikings: Valhalla hat wieder acht Episoden, die ihr ab dem 11. Juli 2024 auf einen Schlag bei Netflix streamen könnt. Dort findet ihr aktuell auch alle Staffeln der Mutterserie.