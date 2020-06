Avatar 2-5: Harry Potter-Star bestätigt Auftritt in 3 Filmen

Der Dreh für Avatar 2-5 geht weiter. Mit dabei ist Harry Potter-Star David Thewlis, der in einem Interview verriet, in welchen der Teilen er mitspielt, und wie sich der Dreh angefühlt hat.

Avatar-Macher James Cameron ist zurück in Neuseeland, wo die Sequels seines Science-Fiction-Blockbusters gedreht werden. Nach der Unterbrechung des Drehs auf Grund des Coronavirus kann der Dreh bald fortgeführt werden.

In einem Interview hat Darsteller David Thewlis (Harry Potter und der Gefangene von Askaban) nun darüber gesprochen, wie bizarr die Arbeit am Set ist - und in welchen Avatar-Filmen er wirklich mitspielt.

Harry Potter-Star David Thewlis: Nicht in Avatar 2 dabei, aber dafür in 3-5

Der Charakterdarsteller Thewlis hat in der Rolle von Remus Lupin in der Harry Potter-Reihe schon Blockbuster-Erfahrung gesammelt. Die geplanten Avatar-Sequels 2 bis 5 nehmen aber nochmal ganz andere Ausmaße an. 1 Milliarde US-Dollar sollen die Filme kosten. Gegenüber den Kollegen von Collider hat Thewlis zunächst klargestellt, das er nicht in allen Avatar-Sequels mitspielt.

Im Interview anlässlich seiner neuen National Geograpic-Serie Barkskins erklärte David Thewlis:

[...] Ein britisches Magazin hat mich in Verbindung mit Avatar 2 gebracht, aber ich bin nicht in Avatar 2 dabei. Ich werde in Avatar 3 auftreten, der zur selben Zeit wie Avatar 2 gedreht wurde, und geplant ist außerdem, dass ich in Avatar 4 und 5 ebenfalls auftreten werde.

"Motion Capture ist bizarr": David Thewlis beschreibt den Avatar 3-Dreh

Da die ersten beiden Sequels von Avatar - Aufbruch nach Pandora gleichzeitig gedreht wurden, konnte Thewlis schon miterleben, wie ein Performance Capture-Dreh unter Aufsicht von James Cameron vonstatten geht. Die Beschreibung klingt amüsant.

Die Leute haben mir gesagt: 'Oh, du wirst es lieben. Es ist wie Theater.' Es ist nicht wie Theaterspielen. Es ist auch nicht wie ein Filmdreh. Motion Capture ist bizarr. Du steckst den ganzen Tag in einem Klett-Anzug, mit einer Kamera direkt vor deinem Gesicht, den ganzen Tag, jeden Tag.

Weder Film noch Theater gleichen dem Avatar-Dreh. Thewlis findet in der "unbequemen" Situation aber auch Vorteile:

Du hast keine Ahnung, was los ist oder wo du bist, es ist unfassbar. Aber deswegen ist es auch ungewohnt und total interessant, weil du nie gelangweilt bist. Es ist wirklich was Besonderes.

Weitere Details zu Thewlis' Erfahrung mit James Cameron als Regisseur könnt ihr bei Collider nachlesen.

Wann starten Avatar 2-5 im Kino?

Bis wir erfahren, welche Rolle David Thewlis in Avatar 3 spielt, müssen wir noch eine ganze Weile warten. Die Starttermine der Avatar-Sequels verteilen sich folgendermaßen über die nächsten Kinojahre:

Da Neuseeland nach der Eindämmung des Coronavirus die Sicherheitsbestimmungen gelockert hat, waren James Cameron und Produzent Jon Landau zuletzt guter Dinge, was die Einhaltung der Starttermine angeht.

