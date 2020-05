Avatar 2-5: Neue Bilder beeindrucken durch aufwendigen Unterwasser-Dreh

Neue Bilder vom Set der Avatar-Sequels 2-5 deuten an, wie aufwendig und ungewöhnlich der Dreh der Science-Fiction-Filme wird. Schaut James Cameron bei der Arbeit zu.

Die Dreharbeiten von Avatar 2-5 wurden unterbrochen. Doch nachdem letzte Woche ein Bild mit Rückkehrerin Sigourney Weaver geteilt wurde, haben wir heute zwei Setfotos des Unterwasser-Drehs für euch. Produzent und langjähriger James Cameron-Kollaborateur Jon Landau hat nämlich Instagram für sich entdeckt.

In einem neuen Post teilte er einen Schnappschuss des Drehs und deutete zudem an, welche Herausforderungen beim Performance-Capture-Filmen Unterwasser entstehen. Der Twitter-Account der Avatar-Reihe legte nach und so gibt es zwei Bilder vom Set, die ihr euch hier anschauen könnt.

Avatar 2-5: Bilder zeigen James Cameron beim komplexen Dreh

Die beiden Bilder, die ihr weiter unten anschauen könnt, zeigen den High-Tech-Pool, in dem die Darsteller auf Tauchstation gehen. Als wäre ein Dreh Unterwasser nicht schon kompliziert genug, handelt es sich hierbei um einen Performance-Capture-Dreh. Das bedeutet, die Darbietung der Schauspieler, die später zum Beispiel als Na'vi erscheinen, wird Unterwasser abgetastet für die spätere digitale Bearbeitung. Dabei geht es nicht nur um Bewegungen der Körper, sondern auch um Details der Mimik.

Schaut euch das Interview mit Jon Landau über Avatar 2 und die Sequels an:

Das erste Bild gibt einen großen Überblick des Sets der Avatar-Sequels, in dem sich James Cameron auf einem Gerüst mit dem Team im Wasser austauscht. Im Wasser halten sich mehrere Schauspieler und Mitglieder der Crew an Schwimmnudeln fest.

Die Schauspieler tragen Performance Capture-Anzüge, gut zu erkennen an den schwarzen Helmen mit grauen Kügelchen. Ein nettes Detail: Die Mini-Schlauchboote für Kameras oder anderes technisches Equipment. Jon Landau hat zudem erklärt, was es mit dem weißen Rand auf sich hat.

© Disney Das Set von Avatar 2

Bei Instagram schrieb Landau:

Ein Bild von Jim Cameron hinter den Kulissen, wie er den Schauspielern Anweisungen gibt, bevor sie Unterwasser tauchen, um eine Performance für die Avatar-Sequels aufzunehmen. Was ist das weiße Zeug auf der Wasseroberfläche? Das sind kleine weiße Bälle, die nötig sind, um zu verhindern, dass das Licht von oben das Performance-Capture-System unten beeinträchtigt, während weiterhin sichergestellt wird, dass jeder Unterwasser sicher auftauchen kann, sollte es nötig werden.

Wie groß ist wohl der Schwimmnudel-Verschleiss am Avatar 2-Set?

Das zweite Bild vom Avatar-Set wurde aus der Perspektive im Wasser aufgenommen. Oben erklärt Cameron, erleuchtet von Scheinwerfern an der Decke, einen Vorgang. Unter der Wasseroberfläche sehen wir die Hilfsmittel, die Schauspielern und Crew das Verweilen im Wasser weniger anstrengend gestalten.

© Disney Das Set von Avatar 2

James Cameron ist seit mittlerweile Jahrzehnten fasziniert von Unterwasserwelten, insofern ist es nur stimmig, dass Avatar 2-5 in den Meeren von Pandora spielen sollen. Wie Slash Film anmerkt, beschrieb Cameron bereit 2017, wie der Dreh Unterwasser vor sich geht:

Wir haben übrigens eine ganze Szene mit unserem jungen Cast Unterwasser durchgespielt. Wir haben sechs Teenager und ein siebenjähriges Kind und sie alle spielen eine Szene Unterwasser. Wir haben sie nun schon seit sechs Monaten trainiert, wie sie die Luft anhalten und sie sind jetzt alle schon bei vier Minuten. Sie sind alle absolut dazu in der Lage Unterwasser zu spielen, und das sehr ruhig, während sie die Luft anhalten.

Mehr zum Thema: Avatar 2 bis 5 - Atemberaubende Bilder zeigen ganz neue Teile von Pandora

Bei den jungen Darstellern handelt es sich unter anderem um den Nachwuchs von Jake Sully (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) aus Avatar - Aufbruch nach Pandora. Bekannt ist bisher, dass die beiden drei Kinder haben: der älteste Sohn Neteyam, der jüngere Sohn Lo'ak und Tochter Tuktirey, das jüngste Kind der Familie.

Die Reise zurück nach Pandora beginnt voraussichtlich am 18. Dezember 2021 mit dem Kinostart von Avatar 2.



