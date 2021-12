Avatar 2 wird ein größenwahnsinniges Risiko: Selbst James Cameron macht sich Sorgen

Der Aufwand hinter den bombastischen Sci-Fi-Sequels zu Avatar ist beispiellos. Selbst Regisseur James Cameron scheint davon im neuesten Interview verunsichert.

Avatar 2-Regisseur James Cameron spricht in einem neuen Interview über den Aufwand der Dreharbeiten und das große Risiko des Vorhabens. Während sich überall auf der Welt Fans fragen, warum Avatar 2 so lange braucht, scheint der Schöpfer gerade am Erfolg seines gigantomanischen Projekts zu zweifeln. Und das nicht ohne Grund.

James Camerons Avatar 2 und seine Sequels werden beispielloser Sci-Fi-Wahnsinn

Es klingt völlig verrückt. Wenn Avatar nicht so verdammt viel Geld eingespielt hätte, würden wir das niemals machen. Denn es ist Wahnsinn.

Seine neuen Aussagen gegenüber Entertainment Weekly könnten manchen Fans allerdings seltsam vorkommen. Denn nach Meinung vieler Anhänger:innen können Avatar 2 bis Avatar 5 als Sequels des erfolgreichsten Films aller Zeiten (via Box Office Mojo ) gar nicht scheitern. Immerhin gibt Cameron wortwörtlichen Milliarden von Menschen das, was sie wollen. Und noch etwas mehr.

Das wissen wir bereits zu den Avatar-Sequels

Allen Informationen zufolge wird bereits Avatar 2 als erste von vier Fortsetzungen den Erstling um Längen übertreffen. Allein für die Dreharbeiten der ins Wasserreich verlegten Fortsetzung wurde extra ein Tank mit vier Millionen Litern Fassungsvermögen gebaut. Die Schauspieler:innen machten Tauchscheine. Darstellerin Sigourney Weaver, 72 Jahre alt, konnte schließlich ihren Atem sechs Minuten lang anhalten. Das war notwendig, damit keine Luftbläschen später die CGI-Hintergründe störten.

Das beste 3D aller Zeiten:So geht's in Avatar 2 weiter

Solche Hintergründe klingen nach den Exzessen legendärer Dreharbeiten wie die zu Apocalypse Now oder Heavens Gate. Für Cameron selbst geht es aber nicht um weltfremden Größenwahn, sondern Leidenschaft: "Ich befasse mich mit dem Ozean, wenn ich keine Filme mache", erzählte er Entertainment Weekly. "Warum sollte ich meine beiden großen Liebschaften nicht verbinden?"

© 20th Century Fox Wie erfolgreich werden die Avatar-Sequels?

Seine Passion scheint den Aufwand aller vier Sequels in unvorstellbare Höhen zu treiben: Während Avatar 2 und Avatar 3 noch an tropischen Stränden spielen, die Cameron als "Bora Bora auf Steroiden" bezeichnet, brechen Avatar 4 und 5 nämlich ganz offenbar in jeder Hinsicht zu neuen Ufern auf. "Was wir nun in Sachen Story und Filmwelt machen, passiert auf einer viel größeren Skala", erklärt Produzent Jon Landau.

Neues Bild: Avatar 2 bis 5 entführen an atemberaubenden neuen Ort

James Cameron sorgt sich um den Erfolg der Avatar-Reihe

Doch trotz des von seiner inneren Überzeugung getriebenen Aufwands scheint Cameron dem Erfolg der Sequels mit einer gewissen Skepsis entgegenzublicken.

Die große Frage ist: Machen wir überhaupt irgendwelches Geld? Große, teure Filme müssen auch viel Geld einspielen. COVID und die Streamingdienste haben eine neue Zeit eingeläutet. Vielleicht sehen wir nie wieder Einspielergebnisse wie zuvor. Wer weiß? Es ist alles ein großes Würfelspiel.

Er hat Recht: Schon bevor die Filmbranche von der Pandemie völlig auf den Kopf gestellt wurde, wuchs mit dem Streamingmarkt ein starker Kontrahent für die Kinos heran. Seit Avatar 2009 auf der Leinwand Erfolge feierte, hat sich eine Menge getan.

Kein Grund zur Sorge? Avatar-Regisseur verrät Erfolgsformel der Sequels

Vielleicht braucht es aber genau jetzt eine Filmreihe, die ohne Zurückhaltung die Magie des Kinos zelebrieren kann. Es braucht einen leidenschaftlichen Megalomanen wie Cameron. Es braucht den Größenwahn eines Traums.

Wann kommen Avatar 2 und seine Sequels in die Kinos?

© 20th Century Fox Wie geht es mit dem den Figuren aus dem ersten Avatar weiter?

Bis wir ein endgültiges Urteil über Erfolg oder Misserfolg der Avatar-Reihe abgeben können, wird es allerdings noch lange dauern: Während Avatar 2 voraussichtlich am 14. Dezember 2021 in die Kinos kommen wird, sollen Avatar 3, 4 und 5 jeweils im Dezember 2024, 2026 und 2028 folgen.

Nicht nur Avatar als Stream: Star bei Disney+

