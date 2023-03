Avatar 3 bekommt starke Konkurrenz: Horror-Experte sagt der Sci-Fi-Fortsetzung den Kampf an

Letztes Jahr begeisterte Jordan Peele mit dem herausragenden Sci-Fi-Horrorfilm Nope. Sein nächstes Projekt positioniert er als direkte Konkurrenz zu Avatar 3 auf dem Kinoplan.

Jordan Peele wurde als Schauspieler und Comedian bekannt. In den vergangenen Jahre hat eine beachtliche Karriere als Regisseur und Drehbuchautor hingelegt. Seit dem Horror-Hit Get Out ist Peele hinter der Kamera aktiv. Auf sein Regiedebüt folgte Wir, ehe er letztes Jahr den grandiosen Sci-Fi-Horror Nope auf die Leinwand brachte.



Nun fragt sich die Filmwelt, was Peele als Nächstes vorhat. Wie der Hollywood Reporter berichtet, befindet sich sein neuestes Projekt bereits in Arbeit. Worum sich dieses handelt, ist geheim. Was wir aber wissen, ist der Kinostart: Am 25. Dezember 2024 kehrt der bei den diesjährigen Oscars übergangene Filmemacher ins Kino zurück.

Jordan Peele tritt mit seinem neuen Film gegen die heiß erwartete Sci-Fi-Fortsetzung Avatar 3 an

Eine spannende Entwicklung: Mit nur drei Filmen hat sich Peele so weit hochgearbeitet, dass ihm Universal großen Kinostart an Weihnachten freiräumt, der für gewöhnlich für große Event-Blockbuster und familienfreundliches Kino reserviert ist. Das beste Beispiel: Fünf Tage vor Peeles neuem Film starten Avatar 3 und Sonic the Hedgehog 3.

Hier könnt ihr den Trailer zu Avatar 2 schauen:

Avatar: The Way of Water - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Universal muss extrem großes Vertrauen in Peeles Projekt haben, dass sie es gegen zwei Marken antreten lassen, die sich bereits mehrfach an den Kinokassen bewiesen haben. Beide Sonic-Kapitel waren große Erfolge, während die Avatar-Reihe James Cameron zum unschlagbaren Box-Office-König gemacht hat.

Peele ist dem Blockbuster-Kino nicht abgeneigt. Obwohl er mit Get Out im Indie-Bereich startete, versteht sich Nope als gigantisches Leinwandspektakel, das sogar direkt auf einen der wichtigsten Filme in der Entwicklung des Blockbuster-Kinos verweist: Der weiße Hai. Nun dürfen wir gespannt sein, wie Peele daran anschließt.

