Avengers 4: Berührendes Tony Stark-Easter Egg ehrt den Marvel-Helden

Der exzentrische Iron Man aka Tony Stark ist einer der großen Stars im MCU. Ein Easter Egg aus Avengers 4: Endgame erinnert an seine menschliche Seite.

Knapp zwölf Jahre ist es her, als mit Iron Man der erste Film des Marvel Cinematic Universe (MCU) in den Kinos startete. Im Laufe der Zeit avancierte der von Robert Downey Jr. verkörperte Superheld aka Tony Stark zu eine der beliebtesten Figuren des Franchises, das im letzten Jahr mit Avengers 4: Endgame das Schlusskapitel der so genannten Infinity Saga erlebte.

Kürzlich hat der offizielle Twitter-Kanal der zu Disney gehörenden Marvel Studios ein aus zwei Szenenfotos bestehendes Bild veröffentlicht, das ein Easter Egg aus Avengers 4: Endgame zeigt, welches berührend an die menschliche Seite des exzentrischen Iron Man und dessen Bedeutung für das Superheldenfranchise erinnert.

Rührendes Easter Egg: Das Herz von Iron Man schlägt in den Avengers

Der untere Teil des Bildes zeigt die geballten Fäuste der versammelten Avengers vor ihren Zeitreisen, durch die sie an die mächtigen Infinity-Steine kommen und damit Thanos' verheerendes Fingerschnippen aus Avengers 3: Infinity War rückgängig machen wollen. Der obere Abschnitt zeigt dagegen den einst im Anzug Iron Mans eingebauten Reaktor, der selbigen einst mit Energie versorgte und das Herz des Superhelden schützte. Seht selbst:

Dabei erinnert der äußere Ring des Reaktors an die Anordnung der Fäuste der Avengers. Selbst die rote Farbe stimmt mit den Handschuhen des Superhelden-Ensembles überein. Mit Verweis auf die exzentrische Ader Tony Starks, die den Menschen hinter der öffentlichen Person oft überstrahlte, heißt es in einer kreisförmig angeordneten Inschrift: "Proof that Tony Stark has a heart", also der "Beweis, dass Tony Stark ein Herz hat."

Avengers 4: Endgame war nicht nur das Ende der 3. MCU-Phase, sondern auch der Abschluss einiger der titelgebenden Superhelden. Und so stellte der Film auch für Iron Man bzw. Tony Stark den erzählerischen Schlusspunkt dar. Die Bedeutung, die der Marvel-Held sowohl innerhalb der Gruppe als auch für das Franchise innehat, betont die Szene der versammelten Avengers.

Tony Stark war das Herz der Avengers und des MCU.

Was sagt ihr zum Tony Stark-Easter Egg in Avengers 4: Endgame?