Avengers 4: Black Widows Tod ist in gelöschter Szene noch dramatischer

In Avengers: Endgame hat sich Black Widow in einem tragischen Moment selbst geopfert. Jetzt ist ein neues Video aufgetaucht, das ihren Tod als alternative Szene zeigt.

Zu den tragischsten Momenten von Avengers 4: Endgame zählte der Tod von Black Widow. Um an den wichtigen Seelenstein im Kampf gegen Thanos zu gelangen, opfert Natasha (Scarlett Johansson) vor Hawkeyes (Jeremy Renner) Augen ihr eigenes Leben. Auch wenn von dem Drehbuch des Marvel-Blockbusters ursprünglich eine Version existierte, in der Black Widow überlebt, stehen die Autoren bis heute hinter ihrer Entscheidung.

In der Vergangenheit sprachen die Regisseure und die Hauptdarstellerin jedoch bereits darüber, dass von dem traurigen Höhepunkt mit der Superheldin noch eine alternative Version existieren würde. Wie Cinema Blend berichtet, ist diese Szene jetzt als Video im Netz aufgetaucht.

Schaut euch Black Widows Tod in noch dramatischerer Form an

Über einen Twitter-Account wurde das Video geteilt, in dem der Tod von Black Widow in Avengers 4 in etwas veränderter Form abläuft. Diesmal wird dem Opfer von Natasha noch ein dramatischer Kampf gegen die Schergen von Thanos vorangestellt, in dem die Superheldin bereits schwere Verletzungen erleidet:

Gegen Ende der Szene, als Thanos auf den am Boden liegenden Hawkeye zuläuft, opfert sich Black Widow erneut, in dem sie sich von der Klippe stürzt. Während diese alternative Szene völlig ohne Dialoge abläuft, kommt es in Natashas Todesszene aus der Avengers 4-Kinofassung zu einer bewegenden Diskussion zwischen den beiden.

Nach Avengers: Endgame kommt Black Widow nochmal ins Kino zurück

Trotz ihres Todes in Avengers 4 kehrt Black Widow in Zukunft noch einmal auf die Leinwände zurück. Der gleichnamige Solofilm wird ein Prequel, das zeitlich zwischen The First Avenger: Civil War und Avengers 3: Infinity War spielt und mehr Details aus Natashas persönlicher Vergangenheit beleuchtet.

Aufgrund des Coronavirus musste der ursprüngliche Black Widow-Start am 30. April 2020 verschoben werden. Der Marvel-Blockbuster startet jetzt am 5. November 2020 in den deutschen Kinos.

Wie findet ihr die alternative Avengers 4-Todesszene von Black Widow?