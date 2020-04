Avengers 4: Macher beantworten umstrittene Captain America-Frage

Captain America hat in Avengers 4 eine der umstrittensten Fragen des MCU aufgeworfen. Die Filmschaffenden hinter dem Superhelden-Epos haben nun die Antwort auf diese Frage.

Mit Avengers 4: Endgame hat das Regie-Duo bestehend aus den Brüdern Anthony Russo und Joe Russo einen Höhepunkt für die größte Superhelden-Ära aller Zeiten geschaffen. Das Ende ließ die Fangemeinde zwar größtenteils glücklich aus den Kinosälen marschieren, warf gleichzeitig aber auch die eine oder andere Frage auf.

Eine dieser Fragen dreht sich um den ersten Avenger Steve Rogers aka Captain America. Dass Chris Evans in seiner Rolle als Schild-werfender Patriot eine übermenschliche Stärke besitzt, ist nicht abzustreiten, doch Thors Hammer hochzuheben ist da schon eine ganz andere Nummer. Diese Szene bestätigte für viele Fans die Theorie, dass Captain America in dem Sinne würdig ist den Hammer zu führen, wie es auch der Donnergott ist.

Während einer Watch Party von Comic Book zu Avengers 4: Endgame haben sich die beiden Co-Autoren Christopher Markus und Stephen McFeely zu dieser Theorie geäußert.



Die Antworten der Macher von Avengers 4: Endgame



© Disney Avengers 4: Endgame

Über Twitter wurden die beiden Autoren gefragt, ob Captain America schon sein ganzes Leben würdig sei. Denn in Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron versucht der Supersoldat bereits Thors Hammer aufzuheben, doch er scheitert bei dem Versuch.

Die Fans erhielten die Antwort über den Comic Book-Twitter-Account , in der Christopher Markus schrieb, dass Cap zu diesem Zeitpunkt nicht vollkommen würdig war, da er immer noch das Mysterium um den Tod von Tony Starks Eltern durch seinen Freund Bucky Barnes lösen musste. Ein Vorhaben, das erst in The First Avenger: Civil War zustande kam.

© Disney Avengers 4: Endgame

Widersprüchliche Avengers 4-Aussagen

Interessant an der Antwort von Stephen Markus ist, dass manch anderer Filmschaffender argumentiert, dass Captain America sein gesamtes Leben würdig gewesen ist. Filmproduzent und Co-President von Marvel Studios Louis D'Esposito behaupte zum Beispiel, dass Captain America in der Age of Ultron-Szene den Hammer nicht aufgehoben habe, weil es an dieser Stelle nicht angemessen wäre.

Und auch Joe Russo, einer der beiden Regisseure von Avengers 4: Endgame, argumentiert ähnlich, indem er sich auf die Dramaturgie für den Verlauf der gesamten Avengers-Ära stützt. Laut Joe Russo habe man einfach auf den dramaturgisch besten Moment gewartet, um diesen Aspekt zu enthüllen.

Welcher Argumentation könnt ihr euch anschließen, wenn es um die Fähigkeiten von Captain America geht?