Avengers 5: Fan-Poster lässt zwei Thors gegen nächsten großen Bösewicht kämpfen

Auf einen fünften Avengers-Film werden Marvel-Fans noch viele Jahre warten müssen. Ein neues Fan-Poster zeigt jetzt, wie das Team und der neue Bösewicht aussehen könnten.

Ein neuer Avengers-Film ist in den nächsten Jahren des Marvel Cinematic Universe (MCU) erstmal nicht vorgesehen. Stattdessen geht es den Verantwortlichen rund um MCU-Chef Kevin Feige nach dem vorläufigen Höhepunkt Avengers 4: Endgame jetzt darum, frische Superhelden in das erfolgreichste Comicfilm-Universum der Gegenwart zu bringen.

In einem weiteren Avengers-Film würden viele Marvel-Fans aber nur ungern auf die bekannten Helden wie Thor und Doctor Strange verzichten, die in den kommenden Phasen des MCU Solofilm-Sequels bekommen. Ein neues Fan-Poster zu Avengers 5 zeigt jetzt, wie das Team darin aussehen und welcher Bösewicht die nächste große Bedrohung nach Thanos darstellen könnte.

Hier könnt ihr euch den großen Trailer zu Marvels Infinity-Saga anschauen

The Infinity Saga - Trailer (English) HD

Avengers 5-Fan-Poster schickt die Helden in den Kampf gegen Doctor Doom

Cinema Blend hat das Fan-Poster zu Avengers 5 aufgegriffen, das von dem Instagram-Nutzer psychboz erstellt wurde. Der bezieht sich für seine Kreation auf die Secret Wars-Comicvorlage im Marvel-Universum und schickt Thor, Mighty Thor, Doctor Strange, Ant-Man, Hulk, Spider-Man, Captain Marvel, Falcon und Black Panther in den Kampf gegen den neuen Gegner Doctor Doom:

Passend zu den abgebildeten Superhelden werden die Namen der bekannten Schauspieler oben auf dem Poster aufgeführt. Nur Natalie Portman fehlt, die im kommenden MCU-Sequel Thor 4: Love and Thunder als Jane Foster zurückkehren wird und dann wohl die Rolle von Mighty Thor übernehmen soll.

Die Idee, dass Doctor Doom aus dem Fantastic Four-Universum der nächste große Antagonist der Avengers wird, ist seit der Übernahme von Fox durch Disney theoretisch denkbar. Durch den Deal ist es möglich, dass die Marvel-Helden und Figuren aus dem Fantastic Four- oder X-Men-Universum von Fox zusammenkommen.

Zum Weiterlesen: All diese Filme und Franchises wandern von Fox zu Disney

Im Kino wird Phase 4 des MCU als nächstes mit dem Black Widow-Solofilm eingeläutet. Nach einer Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie soll der Blockbuster mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle am 28. Oktober 2020 in den deutschen Kinos anlaufen.

