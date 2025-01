In 93 Ländern auf Platz 1 bei Netflix: Der bisher größte Action-Blockbuster des Jahres mit zwei Mega-Stars

Es gibt einen neuen Platz 1 in den Netflix-Charts. Vergangenen Freitag wurde der Action-Blockbuster veröffentlicht. Jetzt dominiert er den gesamten Filmbereich des Streaming-Diensts.

Wer am Wochenende einen Blick in Netflix geworfen hat, dürfte garantiert über einen Titel gestolpert sein: Back in Action. Die Agentenkomödie mit Cameron Diaz und Jamie Foxx in den Hauptrollen ist der größte Blockbuster, den der Streamer im Januar zu bieten hat. Kein Wunder, dass der direkt die Top 10 im Filmbereich erobert hat.

Seit dem Wochenende thront Back to Action auf Platz 1 in den Streaming-Charts, und das nicht nur in Deutschland. In insgesamt 93 Ländern konnte sich der humorvolle Action-Kracher an die Spitze der Top 10 setzen, wie ein Blick in die Auswertung von FlixPatrol zeigt. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie lange er sich da halten kann.

Cameron Diaz und Jamie Foxx erobern mit der Action-Komödie Back in Action die Netflix-Charts

Back in Action erzählt von Emily (Cameron Diaz) und Matt (Jamie Foxx), die vor 15 Jahren für die CIA tätig waren. Nach einer gefährlichen Mission, die fast tödlich geendet ist, haben sie sich beiden entschieden, Abstand von abstürzenden Flugzeugen und automatischen Feuerwaffen zu nehmen. Jetzt führen sie ein völlig normales Familienleben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Back in Action schauen:

Back In Action - Trailer (Deutsch) HD

Der Titel deutet es bereits an: Für immer bleibt dieses Familienleben nicht unberührt von der Vergangenheit der beiden. Ehe sich Emily und Matt versehen, müssen sie ihre eigenen Kinder vor einer Horde zerstörungswütiger Handlanger beschützen. Doch wer steckt hinter den Angriffen auf das mühevoll aufgebaute Vorstadtidyll?

Knapp zwei Stunden lang schickt Back in Action seine Stars rund um den Globus. Für Aufsehen sorgte der Film bereits im Zuge seine Ankündigung, denn er markiert den ersten Auftritt von Cameron Diaz in elf Jahren. Zuletzt war die Schauspielerin 2014 in Annie, Sex Tape und Die Schadenfreundinnen vor der Kamera zu sehen.

Back in Action ist nicht der einzige actionreiche wie humorvolle Blockbuster in den Action-Charts

In der Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix ist Back in Action in bester Gesellschaft. Mit Bad Boys: Ride or Die und Knight and Day (ebenfalls mit Cameron Diaz) befinden sich zwei ähnlich gelagerte Action-Komödien auf Platz 5 und 8. Dazu kommt das Netflix-Original Ad Vitam, das sich an den 96 Hours-Filmen mit Liam Neeson orientiert.

Die Top 10 der aktuell beliebtesten Filme bei Netflix:

Sogar Back in Action-Regisseur Seth Gordon ist mit einem weiteren Film in den Netflix-Charts vertreten: Voll abgezockt. In der chaotischen Krimikomödie stiehlt Melissa McCarthy die Identität von Jason Bateman und bringt seine Kreditkarte zum Glühen. Wenn ihr nach Back in Action ähnliche Filme sucht, könnt ihr hier direkt weiterschauen.