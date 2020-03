Bad Boys 3 mit Will Smith: Alternatives Ende für Heimkino-Fassung bestätigt

Demnächst erscheint Bad Boys For Life auch fürs Heimkino. Die Fassungen zum Streamen sowie auf DVD und Blu-ray kommen mit verschiedenen Extras, darunter ein alternatives Ende.

Der 3. Teil des Bad Boys-Franchise hat sich für alle Beteiligten mächtig ausgezahlt. Bad Boys For Life mit Will Smith und Martin Lawrence ist an den Kinokassen eingeschlagen und hat zahlreiche Rekorde gebrochen. Rein nach Umsatz gemessen ist die Fortsetzung außerdem der bis dato erfolgreichste Teil der Reihe.

Bis Mai müssen sich deutsche Fans noch gedulden, bevor Bad Boys 3 dann auch fürs Heimkino erscheint. Wie jetzt bekannt wurde, kommen die digitalen sowie DVD-, Blu-ray-, und 4K-Fassungen mit einer Menge Bonusmaterial.

Zu den Bad Boys 3-Extras gehört unter anderem ein alternatives Ende

Cinema Blend hat jetzt über die verschiedenen Extras der Heimkino-Fassungen von Bad Boys For Life in den USA berichtet. So enthält die Veröffentlichung unter anderem ein alternatives Ende, zu dem aber noch keine genaueren Details bekannt sind.

Zu den weiteren Extras zählen verlängerte und gestrichene Szenen sowie Easter Eggs, die von dem Regie-Duo Adil El Arbi und Bilall Fallah moderiert werden sollen. Zusätzlich besteht das Bonusmaterial noch aus verschiedenen Featurettes, die einen Blick hinter die Kulissen der Produktion von Bad Boys 3 gewähren. Insgesamt rund 50 Minuten sollen dadurch an Extras zusammenkommen.

Bad Boys 3: Will Smith rührt Fans mit emotionaler Martin Lawrence-Huldigung

© Sony Will Smith und Martin Lawrence in Bad Boys For Life

Das für die USA bestätigte Bonusmaterial dürfte dann auch auf den deutschen Veröffentlichungen von Bad Boys For Life enthalten sein. Auf bluray-disc.de werden diese Extras ebenfalls schon aufgeführt.

Nach Bad Boys 3 mit Will Smith: Bad Boys 4 ist schon in Arbeit

Bei uns erscheint Bad Boys 3 am 15. Mai 2020 zum digitalen Download. DVD und Blu-ray folgen dann am 28. Mai 2020 zum Kauf. Zuletzt erscheint die 4K-Disc am 6. Juni 2020 im Handel.

Holt ihr euch Bad Boys For Life fürs Heimkino?