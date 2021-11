Bald auch in Deutschland: Fans feiern Dexter-Rückkehr als "Erlösung vom ätzenden Finale"

Dexter: New Blood holt den beliebten Serienkiller nach 8 Jahren zurück. Fans in den USA konnten das schon kommentieren, in Deutschland müssen wir auf den Start noch 2 Wochen warten.

Dexter: New Blood ist am Sonntag in den USA gestartet. Doch wie kommt das Serien-Revival bei den Fans an? Wir geben euch mit spoilerfreien Reaktionen einen Überblick, da in Deutschland Dexters Rückkehr erst am 22. November 2021 bei Sky * stattfinden wird.

Entschädigt Dexter: New Blood für das missratene Finale?

Die Kritiken der Branchenblätter zum Wiedersehen mit Dexter Morgan (Michael C. Hall) in der Miniserie Dexter: New Blood fielen letzte Woche durchwachsen aus. Sie lobten die Auftritte des Hauptdarstellers und einiger (alter und neuer) Stars, merkten aber zuweilen aber an, dass das Revival sich sehr nach einer "Entschuldigung bei den Fans" (Collider ) anfühle. Ob Dexter-Fans gewillt sind, nach der ersten Folge das vielgehasste Serienfinale von Dexters 8. Staffel zu vergessen, könnt ihr hier nachlesen.

Bereitet euch mit dem Dexter-Trailer auf die Rückkehr vor

Dexter: New Blood - S09 Trailer (English)

Auch wenn Dexter sich als Fish-out-of-Water fernab von Miami in der verschneiten Kleistadt Iron Lake eine neue Identität als "Jim Lindsay" aufgebaut hat, ist die Freude über sein erneutes Auftauchen in der Miniserie New Blood zunächst erstmal groß:

"Dexter ist zurück. Jetzt kann ich glücklich sterben."

Das Holzfäller-Finale wird von der zurückgekehrten Serie keinesfalls verleugnet. Aber die meisten Dexter-Fans, sind gewillt, nach vorn zu schauen:

Also schön, glauben wir, dass Dexter nach dem ätzenden Finale mit dem Reboot Vergebung erlangen kann? Nach der ersten Episode und der Vorschau auf den Rest der Staffel habe ich Hoffnung.

Ich habe gerade die erste Folge Dexter: New Blood geschaut! Und es ist großartig zu sehen, dass Michael C. Hall es immer noch draufhaut. Ich bin aufgeregt, wenn ich auf die Achterbahnfahrt blicke, die uns diese Staffel bevorsteht und kann den nächsten Sonntag kaum erwarten.

Wie genau diese Dexter-Rückkehr inszenatorisch abläuft, scheint die wenigsten Zuschauenden zu verblüffen. Doch das muss nicht von Nachteil sein, solange die richtigen Knöpfe gedrückt werden:

Dexters Rückkehr ist genauso abgelaufen, wie ich sie mir 10 Jahre lang in meinem Kopf vorgestellt. Keine Überraschungen, was gut ist, weil ich so vom Finale enttäuscht war. Willkommen zurück, Dexter Morgan! Ich habe dich vermisst.

Hat Dexters Rückkehr zu viel Ballast der Vergangenheit im Gepäck?

Doch ist allein der Vergleich mit dem Dexter-Finale genug, um die neue Serie als "gut" zu bezeichnen? Kritik gibt es für die wöchentliche Ausstrahlung und die wahrgenommene Langsamkeit der Erzählung.

Gerade die erste Folge Dexter New Blood beendet ... obwohl es SEHR langsam [erzählt] war. Es war okay. Aber EINE Episode pro Woche und es gibt nur 8?

Genaugenommen hat Dexter: New Blood 10 Folgen. Doch insbesondere wenn die neue Staffel mit den besten Zeiten der Serie verglichen wird, sind nicht alle Fan-Stimmen nur positiv eingestellt:

Ich habe gemischte bis enttäuschte Gefühle zur Dexter-Premiere. In den Trailern wurde zu viel verraten. Außerdem ist es meiner Meinung nach ein Fehler, zurückzukommen und nicht zu reparieren, was das Finale Deb angetan hat. Ohne ihr Licht fehlt der Serie die Ausgeglichenheit. Und dann auch noch dieser CGI-Hirsch...

Die Grundstimmung scheint zu sein, dass das Vertrauen in Dexter zwar noch nicht wieder hergestellt ist, sich aber durchaus auf einem guten Weg befindet:

Dexter hat einen guten Start hingelegt. Doch nach der schrecklichen letzten Season und dem besonders schrecklichen Finale, bin ich noch nicht ganz bereit, Dexter: New Blood die Höhen der ersten Staffeln zuzutrauen.

Ab dem 22. Dezember 2021 können sich deutsche Sky-Abonnenten selbst ein Bild davon machen, ob die Serienkiller-Rückkehr mit Dexter: New Blood gelungen ist.

Bevor es wieder losgeht: Der Dexter-Rückblick im Podcast

Zerstört das miese Ende von Dexter die Serie? Finden wir nicht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die einzigartige Serie:

Wir prüfen, was Dexter so brillant macht, was uns an der Serie immer noch verärgert und welche Wünsche und Erwartungen wir an Staffel 9 haben.



Freut ihr euch auf die Dexter-Rückkehr in New Blood am 22. November?