Dexter Staffel 9: Start, Besetzung, Handlung & mehr - Alle wichtigen Infos zur Rückkehr

Die Serien-Rückkehr von Dexter soll noch dieses Jahr ihren Start feiern. Alles Wissenswerte zu Michael C. Halls Serienkiller-Revival samt Cast, Inhalt und den neusten Infos erfahrt ihr hier.

2021 erhält die Serie Dexter ein neues Finale in Form einer 9. Staffel. Michael C. Hall kehrt als Serienkiller Dexter Morgan zurück, allerdings Jahre später und in völlig neuem Ambiente.

Wir halten euch hier mit ständigen Aktualisierungen auf dem Laufenden, was sich bei der Dexter-Rückkehr in Sachen Besetzung, Dreharbeiten, Startdatum und interessanten Entwicklungen tut.



Wann startet Dexter Staffel 9?

Im Oktober 2020 kam die Meldung einer Dexter-Fortsetzung. Der Beginn der Dreharbeiten ist für Anfang 2021 angesetzt. Momentan wird mit einem US-Start der Serie beim Sender Showtime im Herbst 2021 gerechnet. Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, ist bisher nicht bekannt.

Die bisherigen Dexter-Staffeln könnt ihr bei Sky Ticket streamen oder als Blu-ray Box kaufen.

Das Wichtigste zum Dexter-Revival im Überblick

Dexters 9. Staffel soll 10 Episoden erhalten.

erhalten. Über die neue Season hinaus ist momentan keine weitere Staffel geplant . Sie wird also das neue Finale der Serie.

. Sie wird also das neue Finale der Serie. Die ersten 8 Staffeln Dexter liefen 2006-2013. Gemäß der realen zeitlichen Lücke soll Staffel 9 auch innerhalb der Serie etwa 8 Jahre später spielen.

Handlung von Dexter Staffel 9: Schauplatz, Inhalt und mehr

Worum geht's in Staffel 9 von Dexter? Fast eine Dekade nachdem Dexter Morgan seinen Tod vorgetäuscht hat und als Holzfäller nach Oregons ging, treffen wir ihn fernab Miamis Stränden nun an einem neuen Ort an: Iron Lake heißt Dexters neue Heimat im Norden des Bundesstaates New York.

Die Kleinstadt hat eine Highschool, eine Polizeichefin und einen inoffiziellen Stadt-Anführer: Kurt Caldwell leitet einen Fernfahrer-Rastplatz, hat sich vom Trucker zum Besitzer mehreren Lastwagen hochgearbeitet und ist ein Mann des Volkes, mit dem es sich aber niemand verscherzen sollte. Sein Sohn schlägt gelegentlich über die Stränge. Das könnte Dexters Aufmerksamkeit erregen.

© Showtime Dexter

Dexter selbst ist nun bodenständiger. Aber seine mörderische Seite, der 'dunkle Begleiter', der ihn in den ersten 8 Staffeln seinen Tötungstrieb an anderen Verbrechern ausleben ließ, ist ebenfalls nicht aus der Welt. "Menschen werden sterben", hieß es bereits.

Im Zusammenspiel unterschiedlicher Elemente erinnert Staffel 9 mit seinen Kriminellen, Mächtigen und Polizisten also trotz RundumErneuerung noch immer an die alte Dexter-Serie.

Dexter-Rückkehr in neuer Besetzung: Wer spielt im Cast wen?

Fans der ersten 4 Dexter-Staffeln dürfen sich freuen: Showtime bringt für Staffel 9 den ursprünglichen Showrunner Clyde Phillips zurück, der zusammen mit dem Trinity-Killer seinen Hut nahm.

© Showtime Dexter Morgan

Die neue Dexter-Besetzung der Schauspieler*innen sieht nach aktuellem Stand wie folgt aus:

Dexter Morgan (Michael C. Hall) ist die unangefochtene Hauptfigur, ein (Ex-?)Serienkiller mit innerem dunklem Begleiter, also dem Drang zu töten.

(Michael C. Hall) ist die unangefochtene Hauptfigur, ein (Ex-?)Serienkiller mit innerem dunklem Begleiter, also dem Drang zu töten. Kurt Caldwell (Clancy Brown) ist der große neue Dexter-Bösewicht. Der einstige LKW-Fahrer hat den Amerikanischen Traum imposant verfolgt und sich zum allseits geschätzten, inoffiziellen Bürgermeister hochgearbeitet.

(Clancy Brown) ist der große neue Dexter-Bösewicht. Der einstige LKW-Fahrer hat den Amerikanischen Traum imposant verfolgt und sich zum allseits geschätzten, inoffiziellen Bürgermeister hochgearbeitet. Angela Bishop (Julia Jones) ist die attraktive indigene Kleinstadt-Polizeichefin, der neue Arm des Gesetzes in Dexter. Ihr Freund verschwand spurlos, als sie 15 war.



(Julia Jones) ist die attraktive indigene Kleinstadt-Polizeichefin, der neue Arm des Gesetzes in Dexter. Ihr Freund verschwand spurlos, als sie 15 war. Audrey Bishop (Johnny Sequoyah) ist Angelas jugendliche Tochter, zuweilen dickköpfig und eine engagierte Umwelt-Aktivistin. Sie sieht ihrer jungen Mutter sehr ähnlich.



(Johnny Sequoyah) ist Angelas jugendliche Tochter, zuweilen dickköpfig und eine engagierte Umwelt-Aktivistin. Sie sieht ihrer jungen Mutter sehr ähnlich. Logan (Alano Miller) arbeitet als Sergeant für die Polizei und leitet als Assistent außerdem das Wrestling-Team der lokalen Highschool.

(Alano Miller) arbeitet als Sergeant für die Polizei und leitet als Assistent außerdem das Wrestling-Team der lokalen Highschool. Randall (Jack Alcott) ist bislang noch eine unbekannte Größe. Der Teenager soll jedoch eine "bedeutsame Begegnung" mit Dexter haben.

(Jack Alcott) ist bislang noch eine unbekannte Größe. Der Teenager soll jedoch eine "bedeutsame Begegnung" mit Dexter haben. Matt Caldwell ist Kurts Sohn, nach dessen Fehltritten der mächtige Vater immer wieder aufräumen muss. Wer ihn im Dexter-Reboot verkörpert ist noch unbekannt.

© Showtime Dexter

Trotz des neuen Casts wurde auch die Rückkehr bekannter Figuren bereits angedeutet. Ob das alte lebendige Kollegen, tote Halluzinationen oder Dexters Sohn Harrison als Teenager sein werden, ist aber nicht bekannt.



Dexters ehemaliger Co-Star, Rita-Darstellerin Julie Benz, erteilte einer Serien-Rückkehr bereits die lustigste Dexter-Absage von allen.

Wird Dexter in Staffel 9 das kontroverse Serienfinale verbessern?

Achtung, Spoiler zum Dexter-Finale: Das Ende der Serie Dexter ist berühmt-berüchtigt, weil es viele Fans äußerst unbefriedigt zurückließ. Sogar Michael C. Hall will das ungeliebte Finale wiedergutmachen.

In der letzten Folge tötete Dexter seine (angeschossen ohne Hirnfunktionen im Krankenhaus liegende) Schwester Debra und schickte seinen Sohn Harrison mit Partnerin Hannah McKay nach Mexiko. Anschließend täuschte seinen eigenen Tod vor, indem er sein Boot in einen Sturm steuerte, wurde uns in einer letzten Szene allerdings als bärtiger Holzfäller, mutmaßlich mit neuer Identität, in Oregon gezeigt.

Erinnert euch im Jubiläums-Trailer an die Serie Dexter

Dexter - 10th Anniversary Trailer (English) HD

Die klare Ansage ist nun, dass Dexters 9. Staffel das ursprüngliche Finale nicht zurücknehmen wird. Die neue Season wird also mit dem Vermächtnis der Ursprungsserie arbeiten, daran anknüpfen und einen zweiten Anlauf auf ein neues Serienfinale wagen.

Von Showrunner Clyde Phillips wurde das neue Dexter-Ende indes als "überraschend, aber unausweichlich" beschrieben. Ob er darin an seine eigene erträumte Version eines vor 8 Jahren ausgeplauderten früheren alternativen Endes anknüpft, in der Dexter auf dem elektrischen Stuhl gelandet wäre, ist indes nicht bekannt.



Im Zuge der Erneuerung um eine 9. Staffel wurde zudem bekannt, dass schon in der Vergangenheit Ideen einer Dexter-Rückkehr aufgekommen waren, die Hauptdarsteller Michael C. Hall jedoch nicht zugesagt hatten. Die neue Idee soll ihn nun kreativ überzeugt haben.

Dexter-Podcast: Lasst die Serie Revue passieren und blickt auf Staffel 9

Zerstört das miese Ende von Dexter die Serie? Finden wir nicht. In dieser Folge des Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die einzigartige Serie:

Wir prüfen, was Dexter so brillant macht, was uns an der Serie immer noch verärgert und welche Wünsche und Erwartungen wir an Staffel 9 haben.



Wie steht ihr zur Dexter-Rückkehr? Freut ihr euch auf Staffel 9 oder seid ihr skeptisch?