Bei Amazon jetzt zum Tiefstpreis: Der beste Sci-Fi-Film der letzten Jahre in limitierter Edition – mit Schmerzbox!

Das Sci-Fi-Epos Dune gibt es in einer limitierten Special-Edition mit zwei Blu-rays und viele Extras gerade besonders günstig bei Amazon.

Dune von Denis Villeneuve hat einen Hype ausgelöst. Die 2021 erschienene Neuverfilmung des Sci-Fi-Klassikers mit umfangreicher Star-Besetzung gilt vielen Fans des Genres als beste Großproduktion der letzten Jahre. Im vergangenen Herbst erschien die "Pain Box Edition" als ultimative Heimkinoveröffentlichung des epischen Streifens, die sich jetzt besonders günstig ins Regal stellen lässt.

Bei Amazon gibt es die limitierte Sonderauflage derzeit für nur 44,99 Euro * statt zuletzt 58,32 Euro, was laut unseren Recherchen in verschiedenen Preissuchmaschinen der neue Tiefstpreis ist. Auch bei MediaMarkt gibt es die besondere Edition derzeit zu diesem Preis *, während andere Händler erst ab teils deutlich über 60 Euro starten.



Das bietet die "Pain Box Edition" von Dune

Das Herzstück der limitierten "Pain Box Edition" ist die 4K/UHD-Blu-ray des Films mit Dolby-Vision-HDR sowie Dolby-Atmos-Tonspur und zusätzlich gibt es in der Sonderauflage wie üblich auch eine "normale" Blu-ray mit Full-HD-Auflösung.

Die Discs kommen in einem Schuber daher, der der namensgebenden Schmerzbox aus dem Film nachempfunden ist: In einer denkwürdigen Szene aus Dune steckt Hauptfigur Paul Atreides (Timothée Chalamet) als Mutprobe bekanntlich seine Hand in einen Kasten, dessen Inhalt ihm immense Schmerzen verursacht. Darüber hinaus ist die Edition mit einem Booklet und Bilderkarten zu den verschiedenen Figuren ausgestattet.

Warner Warner Dune - Painbox Edition

Mit der "Pain Box Edition" dürften sich Fans bestens auf die für dieses Jahr geplante Veröffentlichung der Fortsetzung einstellen können: Dune 2 soll am 2. November 2023 in die deutschen Kinos kommen und die Geschichte der Buchvorlage um Paul Atreides und den Wüstenplaneten Arrakis fortsetzten.



