Bei Amazon Prime: Dieser Film ist eine Mischung aus Kriegsfilm und Action-Thriller und zeigt einen 30-stündigen Überlebenskampf

Bei Amazon Prime gibt es einen Reißer mit Gerard Butler, der sich grob irgendwo zwischen Kriegsfilm und Action-Thriller verorten lässt. Die Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten.

Während wir auf den nächsten Teil der Olympus Has Fallen-Reihe warten, baut Gerard Butler sein Portfolio als Action-Star in anderen Genre-Teilbereichen aus. Mit Kandahar lieferte er vor zwei Jahren einen spannenden Mix aus Kriegsfilm und Action-Thriller auf der großen Leinwand ab. Wenn ihr den Film im Kino verpasst habt (oder nochmal schauen wollt), könnt ihr das aktuell bei Amazon Prime im Abo tun.

Kandahar bei Amazon Prime: Kriegsfilm trifft Action-Thriller

In Kandahar schlüpft Gerard Butler in die Rolle des Black-Ops-Agenten Tom Harris, der eine Undercover-Mission erhält: Er soll das iranische Atomprogramm sabotieren. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen fliegt seine Tarnung auf. In letzter Sekunde kann er nach Afghanistan flüchten, wo am Flughafen von Kandahar ein Flieger auf ihn wartet.

Harris hat 30 Stunden Zeit, um eine über 600 Kilometer lange Strecke zurückzulegen, ehe er sich in Sicherheit wägen kann. Gemeinsam mit dem Übersetzer Mo (Navid Negahban) bahnt er sich seinen Weg durch das ihm fremde Land, während sich mehr und mehr Verfolger an seine Fersen heften und vor Gewalt nicht zurückschrecken.

Der Trailer zu Kandahar mit Gerard Butler

Kandahar - Trailer (Deutsch) HD

Regisseur Ric Roman Waugh, der zuvor die ebenfalls von Gerard Butler angeführten Filme Angel Has Fallen und Greenland inszeniert hat, orientiert sich bei Kandahar an der Ästhetik von Kriegsfilmen aus den 2000er Jahren, die im Nahen Osten angesiedelt sind. Gleichzeitig ist der Film sehr auf seinen Star zugeschnitten.

Bei Amazon Prime: Kandahar liefert pure Gerard Butler

Wer für Butler kommt, bekommt ihr die volle Dosis geboten – allerdings nicht von dem Butler, den wir aus zahlreichen RomComs kennen. Vielmehr wütet in Kandahar der raue, grimmige Butler, der weiß, wie man mit Waffen umgeht, und lebensgefährliche Situationen meistert, die eigentlich im sicheren Tod enden müssten.



Die Geschichte von Kandahar basiert lose auf tatsächlichen Begebenheiten. Der Fokus des Films liegt jedoch eindeutig auf der Action: Feuergefechte, Verfolgungsjagden und die ein oder andere Prügeleien finden ihren Weg in den zweistündigen Reißer, der nicht nur mit seiner Härte überzeugt, sondern auch mit Emotionen aufwartet.