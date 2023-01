Bei Amazon Prime geht jetzt eine der bestbewerteten Fantasy-Serien der letzten Jahre weiter – und 36 andere Filme und Serien

Diese Woche kehrt eine gefeierte Original-Fantasy-Serie für ihre 2. Staffel zu Amazon zurück. Außerdem holt der Streaming-Dienst neben Sci-Fi-Action und Horrorthrillern auch eine kultige Krimi-Reihe ins Programm.

Ob Fantasy, Spannung, Historisches, Horror, Nostalgie oder Animation: Eigentlich sollten bei den Amazon-Neuzugängen zu Prime Video diese Woche alle auf seine Kosten kommen. Es warten jede Menge Filme, Serien und Stars auf euch.

Neu bei Amazon Prime diese Woche: Fantasy, DC und Keanu Revees

Zwei Monate bevor Shazam 2 im Kino startet, hat Amazon den ersten Teil des DC-Superheldenfilms mit Zachary Levi ins Programm aufgenommen. Außerdem kehrt eine von Amazons bestbewertetsten Fantasy-Serien für Staffel 2 zurück: der Animationshit The Legend of Vox Machina.

Die 24 neuen Filme bei Amazon diese Woche:

Nervenaufreibend geht es darüber hinaus für Im Auftrag des Teufels zu, wo er sich als Anwalt mit Charlize Theron an seiner Seite mit niemand Geringerem als dem Satan persönlich (in Gestalt von Al Pacino ) einlässt.

Im Auftrag des Teufels - Trailer (Deutsch)

Die 12 neuen Serien bei Amazon diese Woche:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.

