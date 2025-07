Bei Amazon Prime streamt jetzt ein großartiger Geheimtipp: Seine wahre Geschichte ist kaum zu glauben

Im Abo von Amazon Prime streamt erstmals ein überragender Film, der vor anderthalb Jahren im Kino noch viel zu wenige Zuschauende fand. Lasst euch jetzt von The Iron Claw überzeugen.

Kennt ihr das, wenn ein Filmjahr sich dem Ende neigt, ihr eure Top-Liste der besten Filme schon in trockenen Tüchern habt und dann kommt kurz vor Schluss noch ein Meisterwerk um die Ecke, das euch mit seiner erzählerischen Wucht unverhofft in den Rücken grätscht?

So ging es mir 2023, als kurz vor Weihnachten The Iron Claw in den Kinos anlief und als wahre Sportgeschichte alles umwarf. Leider sahen den Geheimtipp laut Blickpunkt:Film in Deutschland gerade einmal 12.376 Menschen auf den Leinwänden – zu Unrecht! Jetzt kann (und sollte) jeder, der das Wrestling-Drama noch nicht kennt, es bei Amazon Prime nachholen.

The Iron Claw bei Amazon Prime: Ein verheerendes Stück Sportgeschichte

Man muss sich nicht für Wrestling interessieren, um von The Iron Claw bei Amazon mitgerissen zu werden. Ähnlich wie in der Serie Heels ist der Sport zwar ein wichtiger Teil der Geschichte, aber am Ende sind es die Figuren, die wieder und wieder euren Brustkorb im Klammergriff halten werden. Danach seht ihr die Sportart bestimmt nie wieder als Schmierentheater mit lustigen Verkleidungen im Boxring.



Im Zentrum von The Iron Claw steht die Familie Von Erich, in der das Wrestling Tradition hat. Vater Fritz (Holt McCallany) war selbst einst ein Star im Ring und trainiert in den 1980ern seine Söhne Kevin (Zac Efron), Kerry (Jeremy Allen White), Mike (Stanley Simons) und David (Harris Dickinson), in seine Fußstapfen zu treten. Doch obwohl die Brüder eng zusammenhalten, lassen schreckliche Unfälle und Verletzungen sie bald an den "Von-Erich-Familienfluch" glauben, der eine Tragödie nach der nächsten heraufbeschwört.

Schaut hier den Trailer zu The Iron Claw

The Iron Claw - Trailer (Deutsch) HD

The Iron Claw ließ vor anderthalb Jahren im Kino einen fantastischen Cast auflaufen, der jetzt auch bei Amazon Prime für Gänsehaut sorgt: Jeremy Allen White (bald als Springsteen zu sehen) darf hier auch außerhalb der Hitserie The Bear glänzen, Holt McCallany (Mindhunter) besticht als verbissener Vater und heiß begehrte Nachwuchsstars wie Harris Dickinson (Triangle of Sadness) und Lily James (Cinderella) runden die Besetzung ab. Insbesondere Zac Efron ist als muskelbepackter Wrestler kaum wiederzuerkennen und liefert die Schauspielleistung seines Lebens ab.

Mit dem Wissen, dass alles auf wahren Begebenheiten basiert, bekommen die Ereignisse in The Iron Claw noch einmal eine besondere Wucht. Ansonsten wären die hagelnden Wendungen fast unglaubwürdig. Regisseur Sean Durkin zeigt die Ära der 80er zudem von der Mode bis zum Lebensgefühl als überzeugendes Zeitbild.

Zwischen Triumph und Niederlage pendelnd, lässt dieses Schwergewicht von einem Film am Ende garantiert kein Auge trocken. Es ist kein einfacher, aber ein exzellenter Film, der neben nackten Oberkörpern zum Glück auch die nötige emotionale Muskelmasse mitbringt, die ein richtig gutes Sportdrama auszeichnet.

Ab dem heutigen 21. Juli 2025 streamt The Iron Claw im Abo von Amazon Prime *. Außerdem könnt ihr ihn schon länger bei WOW ansehen.

Podcast mit noch mehr Geheimtipps: Die besten Serien 2025 (bisher) bei Amazon & Co.

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Podcast die 10 besten Serien des Jahres vor, die es im ersten Halbjahr 2025 zu entdecken gab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu den besprochenen Highlights zählen unter anderem der Netflix-Hit Adolescence, Marvel-Kracher Daredevil, die Comedy-Überraschung The Studio sowie drei fantastische Science-Fiction-Serien.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.