Bei Disney+ versteckt sich eine mitreißende Abenteuer-Serie, die sogar an Fluch der Karibik erinnert

Wer charmante Action-Spektakel à la Fluch der Karibik mag, sollte sich die 8 Folgen dieser historischen Abenteuerkomödie The Artful Dodger bei Disney+ nicht entgehen lassen.

Mit der Serie The Artful Dodger zeigt Disney+ in acht Folgen, wie man einen Klassiker unterhaltsam neu interpretieren kann. Mit viel Witz und Tempo wird die Geschichte von Jack Dawkins fortgesetzt – bekannt aus Charles Dickens' Roman Oliver Twist. Die Serie verbindet gekonnt Humor, Action und Heist-Elemente und erinnert an den temporeichen Abenteuerspaß Fluch der Karibik. Aber mit deutlich mehr Kunstblut.



Heist-Action-Abenteuer vor historischer Kulisse: Darum geht’s in The Artful Dodger

The Artful Dodger spielt zwar auf keiner Pirateninsel. Dafür finden wir uns in einer australischen Kolonie in den 1850er Jahren wieder. Die moralischen Grauzonen von Port Victory zu entlarven, überlässt die Serie ihren Hauptfiguren: dem einstigen Straßenjungen und titelgebenden Schwindler Jack Dawkins (Thomas Brodie-Sangster) und dem Vollzeit-Ganoven Norbert Fagin (David Thewlis).

Dawkins hat sich in der Zwischenzeit vom Strafgefangenen zum Chirurgen hochgearbeitet. Doch die Vergangenheit holt ihn ein, als sein alter Bekannter Fagin ebenfalls in der Kolonie landet. Dawkins sieht keine andere Wahl und startet an der Seite von Fagin einen kriminellen Coup, der eine turbulente Ereigniskette in Gang setzt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Artful Dodger schauen:

The Artful Dodger - S01 Trailer (English) HD

Die Serie pendelt zwischen abenteuerlicher Action, Historienfilm und Komödie mit einer großen Portion schwarzem Humor. Dabei wird die Lebenswelt des damaligen Krankenhaussektors mit viel spritzendem Kunstblut aufgegriffen, denn Medizin ist inzwischen Dawkins' neue Leidenschaft. Fagin hat aber andere Pläne für ihn.

Fluch der Karibik trifft Oliver Twist: Disney+ präsentiert erfrischenden Cast vor tropischer Kulisse

Fagin garantiert, dass sowohl Dawkins als auch der Plot wiederholt auf Abwege geraten und sich aus dem blutigen Operationssaal kommend direkt in der zwielichtigen Taverne nebenan wiederfinden. Dass dieser Wechsel reibungslos funktioniert, hat die Serie ihrem hervorragenden Cast zu verdanken.

In den Hauptrollen brillieren David Thewlis (Harry Potter und der Gefangene von Askaban) als wunderbar verschrobener Kleinkrimineller und Thomas Brodie-Sangster (Game of Thrones) als gewitzter Dieb wider Willen.

Die beiden Protagonisten können weder mit noch ohne einander und halten die turbulente Handlung zusammen. Dasselbe gilt für den Rest der Besetzung, der seine Figuren mit liebevollem Wahnsinn verkörpert und jeden Coup zum Erlebnis werden lässt. Mit seiner knalligen Atmosphäre und den frechen Dialogen erinnert die Serie an die Fluch der Karibik-Filme.

Ähnlich wie bei dem Piraten-Spektakel besteht die Kunst von The Artful Dodger darin, seine Zuschauer:innen in ein buntes Feuerwerk aus Comedy und Abenteuer hinein zu katapultieren, vor tropisch-historischer Kulisse, und dabei unverschämt viel Spaß zu machen.

Wo streamt The Artful Dodger und kommt Staffel 2?

Die 1. Staffel The Artful Dodger feierte ihre Premiere am 29. November 2023. Alle acht Folgen sind bei Disney+ im Abo enthalten. Die Serie wurde ursprünglich als Miniserie konzipiert. Das Finale der 1. Staffel lässt aber durchaus Optionen für eine Fortsetzung offen. Bisher gibt es allerdings keine offizielle Ankündigung für eine 2. Staffel.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.