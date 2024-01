Bei House of the Dragon wird nächste Woche alles anders: Das ändert sich nach Folge 5 der neuen Game of Thrones-Serie

Die Ausstrahlung der 1. Staffel von House of the Dragon bei ProSieben steuert auf einen sehr spannenden Punkt zu. Zwischen Folge 5 und 6 erwartet uns die größte Veränderung der Serie.

Willkommen zurück in Westeros! Nach dem Ende von Game of Thrones entführt uns House of the Dragon in die düstere Fantasy-Welt, in der Macht, Intrigen und, äh, Inzest an der Tagesordnung stehen. Erzählt wird die Geschichte des Hauses Targaryen, dem auch die von Emilia Clarke verkörperten Daenerys aus dem Original angehört.

Nachdem die 1. Staffel bereits 2022 bei HBO veröffentlicht wurde, findet die deutsche Free-TV-Premiere statt. Jeden Montag gibt es zwei neue Episoden auf ProSieben. Und nächste Woche findet ein großer Umbruch statt. Damit keine Verwirrung entsteht, klären wir euch über die größte Veränderung der Serie auf.

Achtung, es folgen minimale Spoiler!



Neue Stars für Rhaenyra und Alicent: House of the Dragon wechselt nach Folge 5 die Hauptdarstellerinnen aus

Die Geschichte von House of the Dragon ist 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones angesiedelt und widmet sich vor allem zwei Figuren im Ränkespiel von Westeros: Prinzessin Rhaenyra Targaryen, die Tochter von König Viserys, und Alicent Hightower, die Tochter von Ser Otto Hightower, seines Zeichens Hand des Königs.

Die 1. Staffel kommt in zwei Hälften daher. In den ersten fünf Episoden lernen wir Rhaenyra und Alicent in jungen Jahren kennen. Die verbleibenden fünf Folgen widmen sich älteren Versionen der Figuren. Zwischen Folge 5 und 6 findet ein Zeitsprung von zehn Jahren statt und die Hauptdarstellerinnen werden ausgewechselt.

HBO Milly Alcock als Rhaenyra Targaryen und Emily Carey als Alicent Hightower

Bei der House of the Dragon-Ausstrahlung nächste Woche erwartet uns somit ein Wechsel vor der Kamera.

Rhaenyra wird ab Folge 6 von Emma D'Arcy gespielt (davor Milly Alcock)

wird ab Folge 6 von Emma D'Arcy gespielt (davor Milly Alcock) Alicent wird ab Folge 6 von Olivia Cooke gespielt (davor Emily Carey)

HBO Emma D'Arcy als Rhaenyra Targaryen und Olivia Cooke als Alicent Hightower

Der Zeitsprung und der Wechsel der Schauspielerinnen sind aus kreativer Perspektive gut begründet. Ohne zu viel vorwegzunehmen: Die Beziehung zwischen Rhaenyra und Alicent verändert sich stark im Verlauf der Serie. Nach Folge 5 erhalten wir einen völlig neuen Blickwinkel auf die Ereignisse beim Kampf um den Eisneren Thron.

Wann laufen House of the Dragon Folge 5 und 6 im TV?

Die 5. und die 6. Folge von House of the Dragon werden am 22. Januar 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Die Programmierung ist insofern spannend, als dass wir den Bruch der Serie an einem Abend erleben, wohingegen bei der ursprünglichen Veröffentlichung eine ganze Woche zwischen den Episoden lag.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.