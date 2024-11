Bei Joko & Klaas gegen ProSieben treffen die Moderatoren heute Abend auf zwei deutsche Fernsehlegenden

Bei Joko & Klaas gegen ProSieben kämpfen die beiden Moderatoren wieder um 15 Minuten Sendezeit. Dabei stehen ihnen zwei bekannte TV-Gesichter im Weg.

Joko & Klaas gegen ProSieben ist wohl eines der bekanntesten, aber auch spannendsten TV-Formate von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Auch diesmal kämpfen die beiden wieder um die begehrten 15 Minuten des Senders, doch bekannte Prominente stellen sich ihnen in den Weg.



Joko & Klaas gegen ProSieben: Diese Promis stellen sich ihnen in den Weg

Denn kampflos will ProSieben die begehrte Sendezeit nicht aufgeben. Diesmal stellen sich ihnen Anke Engelke und Bastian Pastewka in den Weg. Die vier treten in einem Spiel namens "Bloeuf Stroganoff" gegeneinander an. Ob das etwas mit der russischen Leibspeise zu tun hat, erfahren wir erst heute Abend.



Außerdem treten Axel Stein und Paul Janke wieder beim "Future Fußball" an und das Trio Linda Zervakis, Micky Beisenherz und Marie-Louise Finck muss Joko & Klaas beim ominösen "Masked Singer KI" besiegen. Im Laufe der Staffel erwarten die beiden weitere Prominente wie zum Beispiel Simon Gosejohann, Papaplatte oder Florian David Fitz.







Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Wie sich Joko & Klaas ihre Sendezeit sichern und was sie daraus gemacht haben

Bei Joko & Klaas gegen ProSieben müssen die beiden Moderatoren in verschiedenen Spielen gegen zahlreiche Prominente antreten. Gewinnen sie, bekommen sie die 15 Minuten von ProSieben, verlieren sie, müssen beide eine Strafaufgabe absolvieren.



In den letzten Jahren haben Joko & Klaas aus der ProSieben-Sendezeit einiges an kreativen, aber auch gesellschaftskritischen Ideen umgesetzt. So gaben die beiden im Jahr 2020 ihre Sendezeit an Sophie Passmann ab, die mit der Ausstellung "Männerwelten" auf alltäglichen Sexismus aufmerksam machte. Andere Sendezeiten nutzten sie, um auf Probleme wie die Flüchtlingsthematik oder den Pflegenotstand aufmerksam zu machen.



Darüber hinaus wurden auch Unterhaltungskonzepte umgesetzt, wie die berühmte Schatzsuche, bei der eine Million Euro irgendwo in Deutschland versteckt war und die Zuschauer:innen diese mit Hilfe von Geokoordinaten finden konnten. In 2024 durften Joko & Klaas auch für 24 Stunden den Sender übernehmen.



Auch interessant: Matthias Opdenhövel wird bei Schlag den Star von Moderatorin gerettet

Wo man Joko & Klaas gegen ProSieben schauen kann

Joko & Klaas gegen ProSieben läuft heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Alle bisherigen Folgen können auf Joyn abgerufen werden. Auf die heutige Folge folgen noch zwei weitere, die immer dienstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt werden.