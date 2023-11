Bei Netflix: Einer von Henry Cavills besten Filmen, dessen Sequel seit letztem Jahr absolut unmöglich geworden ist

Bei Netflix gibt es ein Superhelden-Highlight mit Henry Cavill zu streamen. Jahrelang warteten Fans auf ein Sequel, um am Ende bitter enttäuscht zu werden.

Bei Netflix: Henry Cavills Superman-Karriere begann großartig und endete im Desaster

Henry Cavill hat in seiner Karriere viele grandiose Rollen gespielt. DC-Fans ist er aber als Superman in Erinnerung geblieben, derDer Blockbuster ist bei Netflix verfügbar.

Man of Steel rollt die Geschichte Supermans (Cavill) noch einmal neu auf. Von seinen leiblichen Eltern auf dem Planeten Krypton in eine Rettungskapsel gesetzt, wächst der interplanetare Geflüchtete bei seinen Ersatzeltern Martha (Diane Lane) und Jonathan (Kevin Costner) im US-Staat Kansas auf. Doch als der finstere General Zod (Michael Shannon) die Erde unterjochen will, holt den Mann aus Stahl seine Vergangenheit ein.

Man of Steel war ein Erfolg an den Kinokassen (via The Numbers ) und gilt bei vielen Cavill-Fans als einer seiner besten Filme. Lange Zeit hofften sie auf ein Sequel, dass sich nach den Auftritten in Batman v Superman: Dawn of Justice und Justice League wieder nur auf den DC-Überhelden konzentrieren sollte.

Warner Henry Cavill als Superman

Aber Henry Cavills Superman-Karriere endete mit einem DC-Desaster. Erst kehrte er in der Post-Credit-Szene von Black Adam mit Pauken und Trompeten zurück, um kurz darauf von DC ganz offiziell abgesägt zu werden. Den Fans bleibt nichts weiter übrig, als sich stattdessen auf seine bisherigen drei Superman-Auftritte zu konzentrieren.

