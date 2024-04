Bei Netflix: Extrem düsterer Thriller, der eine wahre Geschichte erzählt, die einfach nur wütend macht

Bei Netflix könnt ihr ein extrem düsteres und spannendes Thriller-Drama sehen, dessen schockierende Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruht.

Zwielichtige Firmen, die mit ihren toxischen Abfällen die Umwelt belasten, haben sich schon lange als wirkungsvolle Antagonisten etabliert. Der unfassbare Reichtum sowie die verbreitete Gesichtslosigkeit solcher Unternehmen machen sie zu einer gewaltigen Bedrohung. Doch was, wenn diese Geschichte keine reine Fiktion ist?

In Vergiftete Wahrheit erzählt Regisseur Todd Haynes die Geschichte des Anwalts Robert Bilott. Der hat jahrelang seine Karriere aufs Spiel gesetzt, um die Wahrheit über das Chemieunternehmen DuPont aufzudecken. Im Kino ist der Film völlig zu Unrecht untergegangen, obwohl ihm zunächst sogar Chancen für einen Oscar eingerechnet wurden.

Vergiftete Wahrheit mit Mark Ruffalo (bekannt als Hulk aus zahlreichen Marvel-Filmen) könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Thriller-Empfehlung bei Netflix: In Vergiftete Wahrheit legt Mark Ruffalo sich mit einem großen Chemieunternehmen an

Robert Bilott (Mark Ruffalo) hat es geschafft. Nach jahrelangem Bemühen ist er endlich Partner seiner Anwaltskanzlei in Cincinnati. Als Unternehmensanwalt vertritt er Chemieunternehmen, weswegen er am Fall von Wilbur Tennant (Bill Camp) nicht sehr interessiert ist. Der Farmer hat seine 190 Kühe an eine seltsame Krankheit verloren und sieht eine Verbindung zum Konzern DuPont. Dieser hat nämlich das Nachbargrundstück gekauft und soll dort das Wasser durch Abfälle vergiftet haben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Vergiftete Wahrheit schauen:

Vergiftete Wahrheit - Trailer (Deutsch) HD

Der Fall lässt Bilott allerdings nicht los und er leitet seine eigenen Ermittlungen in die Wege. Als er selbst nach West Virginia reist, um nach dem Rechten zu sehen, beginnt er Wilbur langsam zu glauben. Er findet heraus, dass DuPont chemische Stoffe einsetzt, die giftige Wirkungen haben und die Firma ihren toxischen Abfall entsorgen muss.

Trotz klarer Sachlage zehrt der Fall am Protagonisten – und macht dadurch wütender

Dass das Chemieunternehmen das Trinkwasser der Umgebung vergiftet, ist von Anfang an klar. Doch die wirkliche Aufgabe des Anwalts ist es, Beweise zu sammeln und vorzubringen, um den Chemieriesen zur Rechenschaft zu ziehen. Und das stellt sich als äußerst schwierig heraus. Schließlich hat Bilott es mit einem ganzen System zu tun, das sich immer stärker gegen ihn verbündet.

Dank Ruffalos schauspielerischer Leistung kann man beim Zuschauen spüren, wie er und seine Beziehung mit seiner Frau Sarah (Anne Hathaway) an dieser Herkulesaufgabe langsam zerbricht. Und je mehr Schwierigkeiten er bekommt, desto mehr fragt man sich, wie man ein solch ungerechtes System überhaupt bekämpfen kann.

Marvel-Star Mark Ruffalo legt sich auch privat mit großen Unternehmen an

Mark Ruffalo ist nicht nur ein hervorragender Schauspieler, der mehrfach für den Oscar nominiert wurde und einen Golden Globe gewonnen hat. Er setzt sich auch privat für Themen ein, die ihm wichtig sind.

So war er auch am großen Streik in Hollywood letztes Jahr beteiligt. Seine Präsenz nutzte er u.a., um auf Twitter zu einer Revolution in Hollywood aufzurufen. Darin schlägt er seinen Kolleg:innen vor, vermehrt Rollen in Indie-Filmen anzunehmen, um die Filmindustrie außerhalb der großen Studios zu unterstützen.

Jetzt könnt ihr Vergiftete Wahrheit bei Netflix schauen. Seit einiger Zeit befindet sich der aufwühlende Thriller im Abo des Streaming-Diensts.