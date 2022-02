Bei Netflix gibt's diese Woche 6 neue Serienstarts, 2 Dwayne Johnson-Filme & mehr

Auch diese Woche könnt ihr wieder viele neue Filme und Serien im Netflix-Abo streamen. Wir stellen euch alle Titel vor, zu denen auch zwei Dwayne Johnson-Steifen zählen.

Wie gewohnt stellen wir euch zum Start des Wochenendes alle neuen Filme und Serien bei Netflix vor. Diese Woche setzt der Streamingdienst wieder auf ein ausgewogenes Programm, bei dem zum Beispiel Dwayne Johnson-Fans den Actionthriller Snitch - Ein riskanter Deal und den Fantasy-Blockbuster Die Reise zur geheimnisvollen Insel streamen können.

Bei den neuen Serienstarts lohnt sich ein Blick auf die erste Staffel Murderville. In der halb improvisierten Crime-Comedy bekommt Will Arnett als Ermittler in jeder Folge neue Darsteller:innen an die Seite, die ohne Drehbuch spielen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Murderville:

Murderville - S01 Trailer (English) HD

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Februar bei Netflix, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber:

Ob Serien-Rückkehrer wie The Walking Dead, das Schlachtenepos Vikings: Valhalla, Will Smiths dramatisches Bel-Air-Reboot oder die Skandal-Serie Pam & Tommy: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.