Bei Netflix: Langerwartetes Fantasy-Epos mit Mega-Besetzung tauscht kurzfristig Hauptdarsteller aus

Das Netflix-Projekt Kaos nimmt weiter an Form an. Nachdem zuletzt der Cast der Fantasy-Serie enthüllt wurde, steht jetzt ein neuer Hauptdarsteller fest.

Lange Zeit war es ruhig um die Netflix-Serie Kaos. Bereits 2020 wurde das Projekt angekündigt. Jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache. Nachdem der Kaos-Cast enthüllt wurde, gibt es heute eine weitere Casting-Nachricht zu verkünden: Jeff Goldblum schließt sich der Fantasy-Serie an, wie Deadline berichtet.

Kaos stammt aus dem Kopf von Charlie Covell, der bei Netflix mit der eigenwilligen Coming-of-Age-Serie The End of the F***ing World für Aufsehen sorgte. Nun knöpft er sich die griechische Mythologie vor: Kaos wird als schwarzhumoriges Fantasy-Spektakel umschrieben. Goldblum verkörpert darin niemand Geringeren als Zeus.

Kaos bei Netflix: Jeff Goldblum spielt Zeus in der Midlife-Crisis

In der Geschichte von Kaos erleidet der Göttervater eine Existenzkrise, nachdem er eine Falte auf seiner Stirn entdeckt und seinen Untergang wittert. Durch Zeus' Paranoia wird der gesamte Olymp ins Chaos gestürzt. Das bekommen auch die Menschen auf der Erde zu spüren. Die Prämisse klingt definitiv vielversprechend.

© Disney Jeff Goldblum in Thor 3: Tag der Entschekdung

Ursprünglich sollte Zeus von Hugh Grant gespielt werden. Der ist nun aber kurzfristig ausgestiegen, was Goldblum als Ersatz auf den Plan ruft. Darüber hinaus gehören u.a. Janet McTeer und Cliff Curtis zum Cast der Serie. David Thewlis, der in den Harry Potter-Filmen als Professor Lupin zu sehen war, spielt Zeus' Bruder Hades.

Wann startet die Fantasy-Serie Kaos bei Netflix?

Da sich das Projekt nach wie vor in einem frühen Stadium befindet, lässt sich ein konkreter Startzeitraum schwer einschätzen. Zuerst stehen die Dreharbeiten an, danach folgt die Postproduktion. Die 1. Staffel von Kaos umfasst insgesamt acht Episoden.

