Bei Netflix: Langerwartetes Fantasy-Epos wird mit Mega-Besetzung endlich Realität

Nach der ersten Ankündigung wird die Netflix-Serie Kaos endlich konkreter. Das Fantasy-Epos wirbelt die griechische Mythologie auf und kommt unter anderem mit Hugh Grant als Zeus.

Seitdem Kaos 2020 erstmals als Netflix-Serie angekündigt wurde, ist es still um das epische Projekt geworden. Jetzt nimmt die Fantasy-Geschichte von Charlie Covell aber endlich konkret Gestalt an. Die ersten Namen aus dem Cast wurden enthüllt, zu dem unter anderem auch Hugh Grant zählt.

Netflix' Kaos verpackt griechische Mythologie als schwarzhumoriges Spektakel

Wie Deadline berichtet, spielt Hugh Grant in der kommenden Netflix-Serie die Rolle von Zeus. In der Handlung erleidet der Göttervater eine Existenzkrise, nachdem er eine Falte auf seiner Stirn entdeckt und seinen Untergang wittert.

Durch Zeus' Paranoia werden natürlich auch alle anderen Götter ins Chaos gestürzt. Daneben schließen sich auf der Erde mehrere Menschen zusammen, um Zeus im Kampf zu stürzen.

Neben Grant wird in Kaos David Thewlis als Zeus' Bruder Hades dabei sein. In weiteren Rollen spielen unter anderem Janet McTeer, Cliff Curtis, Killian Scott, Misia Butler, Leila Farzad, Nabhaan Rizwan, Rakie Ayola und Stanley Townsend mit.

Vor Kaos hat Charlie Covell für Netflix schon die Comic-Reihe The End of the F***ing World als Serie adaptiert. Ein Starttermin für ihr schwarzhumoriges Fantasy-Epos Kaos ist noch nicht bekannt.

