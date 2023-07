Bei Netflix: Nervenaufreibender Sci-Fi-Thriller schickt euch 9 Mal auf Zeitreise und hat ein Ende, nach dem ihr ihn sofort nochmal schauen wollt

Ein Science-Fiction-Film, der vor 7 Jahren zu Netflix kam, aber seitdem zu Unrecht in Vergessenheit geriet, legt das Zeitschleifen-Konzept auf äußerst spannende Weise neu auf.

Spätestens seit Und täglich grüßt das Murmeltier wissen wir, wie Zeitschleifen in Fantasy- bzw. Sci-Fi-Filmen funktionieren: Jemand muss einen Tag wieder und wieder erleben und dabei den Grund für die unfreiwilligen Zeitreisen finden. Nur so kann der Kreislauf durchbrochen werden. Dieses Konzept schrieb sich 2016 auch Netflix' Science-Fiction-Thriller ARQ auf die Fahne. Wer ihn bis jetzt noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen.

Netflix' wendungsreicher Sci-Fi-Thriller ARQ nimmt uns als Zeit-Geiseln

Ingenieur Renton (Robbie Amell) erwacht um 6:16 Uhr neben seiner Ex-Freundin Hannah (Rachael Taylor). Kurz darauf stürmen drei Männer sein Schlafzimmer und er bricht sich beim Fluchtversuch den Hals, als er eine Treppe hinabstürzt. Doch Renton erwacht erneut und muss so feststellen, dass er in einer Zeitschleife feststeckt.

Weil Renton sich an sein voriges Scheitern erinnert, versucht er, seinem Zeit-Gefängnis zu entkommen, indem er auf drohenden Gefahren reagiert. Schnell wird ihm klar, dass nicht nur seine Geiselnehmer wegen einer seiner Erfindungen hier sind, sondern dass auch seine morgendlichen Neustarts an die sogenannte ARQ-Maschine in seinem Haus geknüpft sind. Dieses futuristische Gerät sollte als selbstständige Energie-Quelle eigentlich der Rettung der Menschheit dienen, hat aber offenbar noch andere Talente.

Netflix Sci-Fi-Zeitschleife in ARQ

Netflix' ARQ spielt fast die gesamte Zeit nur in dem Gebäude, in dem Renton und seine mysteriöse Maschine zu Hause sind. Langweilig wird es trotzdem nicht, denn mit jeder weiteren Zeitschleife eröffnen sich in dem Sci-Fi-Actionfilm neue Twists, die das Geschehen in ein anderes Licht rücken. Weil die Handlung so viele Haken schlägt, wird der begrenzte Raum zum Anker innerhalb des eigenen Gehirnknotens.



Wie beim (aktuell bei Amazon Prime * zu streamenden) Zeitschleifen-Film Happy Deathday enden Rentons Erwachen in ARQ meist tödlich, bevor der Reset beginnt. Dass Netflix hier die Altersempfehlung 16 wählte, ist berechtigt, denn im Kampf gegen Erpresser und Geiselnehmer kann es schon mal blutig zugehen.

Wer nun aber glaubt, die vielfach von Source Code, Edge of Tomorrow und Co. interpretierte Zeitschleifen-Thematik unter der Regie von Tony Elliott (Trickster) nur ein weiteres Mal durchgespielt zu sehen, darf sich auf eine clevere Variation der Zeitreise freuen. Denn gerade, wenn wir im 9. Durchgang glauben, das Prinzip von ARQ durchschaut zu haben, holt der Sci-Fi-Film noch seine letzte verblüffende Wendung hervor.

Und dann müsst ihr den Netflix-Film eigentlich nochmal von vorn gucken, um die früh gelegten Spuren genüsslich nachzuvollziehen.

