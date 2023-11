Bei Netflix verschwinden 2 der besten Filme aller Zeiten mit insgesamt 381 Minuten Laufzeit

Netflix wirft in Kürze zwei Meisterwerke aus dem Programm, ohne die das Genre des Gangster-Films nicht denkbar ist. Die zwei Epen gelten für viele als die besten Filme aller Zeiten.

Manche Filme sind so beliebt, bekannt und gefeiert, dass ihre Szenen ohne jeglichen Kontext wiedererkannt werden können. Wer hat etwa noch nie die Formulierung "ein Angebot, das er nicht ablehnen kann" gehört? Wem die Formulierung nichts sagt, muss sich jetzt bei Netflix sputen. Der Streamingdienst wirft am 30. November 2023 Der Pate und Der Pate 2 aus dem Programm.

381 Minuten Gangster-Epos: Selbst Barbie spottet 51 Jahre später über den Hype

Die beiden Gangster-Meisterwerke, die zusammen eine Laufzeit von 381 Minuten besitzen, erzählen die Geschichte von Michael Corleone (Al Pacino). Der junge Italoamerikaner wächst als behütetes Kind eines Mafia-Clans auf. Obwohl sein mächtiger Vater (Marlon Brando) ihn aus den schmutzigen Geschäften heraushalten will, wird Michael schließlich zu einem skrupellos brutalen Paten, der für sein blutiges Handwerk extremes Talent hat.

Wie Bestenlisten von Collider oder The Guardian zeigen, wechseln sich die beiden ersten Der Pate-Filme an der Spitze der Gangsterfilm-Charts quasi ab. Bei vielen gelten sie nicht nur als Genre-Meisterwerke, sondern als zwei der besten Filme aller Zeiten. In der Moviepilot-Community schafft es Der Pate etwa auf eine Spitzenwertung von 8,3. Der Pate 2 erreicht eine 8,2. Beide Filme kommen damit in die Top 10 der besten Filme überhaupt.

Sie sind vor allem bei männlichen Zuschauern auf eine so berüchtigte Weise beliebt, dass sich kürzlich der Kino-Hit Barbie darüber lustig machte: Dort lassen sich die Barbies von den Kens geduldig den Der Pate-Plot erklären, um ihre Gegenpartei später überrumpeln zu können.

