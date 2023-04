Bei Netflix verschwindet ein gewaltiger Keanu Reeves-Flop, von dem es seit kurzem eine Fortsetzung gibt

In wenigen Tagen verschwindet das Fantasy-Epos 47 Ronin bei Netflix. Was kaum jemand weiß: Der gewaltige Keanu Reeves-Flop wurde tatsächlich fortgesetzt – allerdings ohne Keanu Reeves.

Keanu Reeves kann sich aktuell einmal mehr als Box-Office-König behaupten. John Wick: Kapitel 4 ist jetzt schon der erfolgreichste Teil der von ihm angeführten Action-Reihe. Wenn wir in Reeves' Filmographie ein paar Jahre zurückgehen, entdecken wir aber auch einen bitteren Flop: das Fantasy-Epos 47 Ronin aus dem Jahr 2013.



Fantasy-Epos mit Keanu Reeves: 47 Ronin ist gefloppt und hat trotzdem eine Fortsetzung erhalten

In 47 Ronin schlüpft Keanu Reeves in die Rolle des gesetzlosen Samurai Kai, der einst als Findelkind von einem Walddämon gefunden und aufgezogen wurde. Im Verlauf der Geschichte schließt er sich den 47 Ronin an, die sich unter der Führung von Ōishi (Hiroyuki Sanada) gegen den Bösewicht Kira (Tadanobu Asano) stellen.

Hier könnt ihr den Trailer zu 47 Ronin schauen:

47 Ronin - Trailer (Deutsch) HD

47 Ronin hat eigentlich alles, was ein Blockbuster braucht, um die Leinwand ordentlich zum Beben zu bringen. An den Kinokassen war der Film dennoch ein Flop. Der rund 175 Millionen US-Dollar teure Film konnte weltweit nur 152 Millionen US-Dollar wieder einspielen. Ein Verlustgeschäft für alle Beteiligten – zumindest fast.

Obwohl 47 Ronin im Kino unterging, hat er ein Franchise begründet, das später mit einem zweiten Teil fortgesetzt wurde. Bei Blade of the 47 Ronin handelt es sich allerdings um eine sehr freie Fortführung des Stoffs, die die Geschichte ins Budapest der Gegenwart verlagert. Am 26. Januar 2023 ist der Film im Heimkino erschienen.

