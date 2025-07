Beliebte Sci-Fi-Serie über unverschämtes Alien abgesetzt – ihr könnt den Geheimtipp bei Netflix streamen

Nach vier Staffeln muss die schwarzhumorige Sci-Fi-Serie Resident Alien mit Alan Tudyk einpacken. Zwei Staffeln streamen hierzulande auf Netflix.

Für einen Seriengeheimtipp hat die Sci-Fi-Dramedy Resident Alien es ganz schön weit geschafft. Nun ist aber das Ende der Weltraumfahnenstange erreicht: Das Format muss nach Hause telefonieren, einpacken und abdüsen. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Ganz am Ende ist die Serie mit Genre-Fanliebling Alan Tudyk noch nicht, denn drei Episoden stehen beim USA Network und Syfy noch aus.

Sci-Fi-Geheimtipp Resident Alien ist nach Staffel 4 am Ende, aber nicht ganz ungeplant

Immerhin scheint Showrunner Chris Sheridan gewusst zu haben, dass es nach der 4. Staffel von Resident Alien nicht weitergeht und konnte entsprechend planen. Gegenüber TV Insider , die von der Absetzung berichteten, meinte er:

Ich wusste, dass dies wahrscheinlich unsere letzte Staffel sein würde. Kreativ war das spannend, denn ich wusste, dass wir die Zeit nutzen konnten, um einige Handlungsstränge zu einem Abschluss zu bringen und auf ein Ende hinzuarbeiten. Ich bin so stolz darauf, wie gut die 4. Staffel ist und besonders darauf, dass wir so stark enden konnten, mit einem Finale, das wahrscheinlich meine Lieblingsfolge der Serie ist.

Tudyk, den man auch aus der kurzlebigen Sci-Fi-Serie Firefly - Aufbruch der Serenity kennt, spielt ein auf der Erde notgelandetes Alien, das die Gestalt und Identität eines Gerichtsmediziners aus Colorado übernimmt. Seine Mission ist die Vernichtung der Menschheit, doch nachdem er als Dr. Vanderspeigle einige Leute kennenlernt, kommen ihm Zweifel ...

Als Vorlage diente die gleichnamige Graphic Novel von Peter Hogan und Steve Parkhouse.

Wo kann man Resident Alien bei Netflix streamen?

Zwei Staffeln streamen aktuell bei Netflix in der Flatrate. Wer schon bis in die 4. Staffel von Resident Alien mitstreamen möchte, muss sich die Folgen bei Amazon oder Apple TV kaufen. Insgesamt werden am Ende 44 Folgen vorliegen.

Und wenn ihr dieses Jahr noch weitere Top-Serien-Tipp gebrauchen könnt ...

Podcast: Die 20 größten Serien-Highlights bis Ende 2025

Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. bis Ende 2025 noch zu entdecken gibt.

Was erwartet uns über neue Marvel- und Yellowstone-Projekte sowie die heißerwartete Alien-Serie hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Thriller, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.