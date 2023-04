Ben Affleck packt Ekel-Story über Matt Damon aus: "Hab das Sushi gesehen und da waren Maden drin"

Ben Affleck und Matt Damon sind unzertrennlich. Die Freundschaft der beiden Air-Stars wurde allerdings durch Matt Damons Putz-Abneigung auf eine harte Probe gestellt.

Matt Damon und Ben Affleck sind das vielleicht berühmteste Kumpelpärchen Hollywoods. Die beiden Bostoner wuchsen in derselben Stadt auf und kennen sich seit ihrer Jugend. Auch die ersten Schritte ihrer Karriere gingen sie gemeinsam: Für Good Will Hunting schrieben sie das Oscar-prämierte Drehbuch. Derzeit erlebt ihre Filmpartnerschaft ein neues Hoch. Das gefeierte Biopic Air - Der große Wurf entstand in ihrer neu gegründeten Produktionsfirma. Affleck führte Regie und spielte eine Nebenrolle; Damon übernahm die Hauptrolle. Wie Ben Affleck in der Late Show mit James Corden sagte, schlägt der Schauspieler Damon den Mitbewohner Damon um Längen.

"Haben aufgegeben": Matt Damon war ein furchtbarer Mitbewohner

Warnung: Alle, die derzeit in eine dysfunktionalen WG leben, sollten jetzt aufhören zu lesen. Zu Beginn ihrer Karriere teilten sich Matt Damon, Ben Affleck und sein Bruder Casey eine Wohnung. Die Brüder kämpften mit den Angewohnheiten ihres Mitbewohners, so Ben Affleck. Damon verfüge über die Fähigkeit, Dinge auszublenden. Dazu gehöre etwa, das Konzept, "etwas abzuwaschend oder wegzuwerfen, nachdem man es benutzt hat".

Miramax Matt Damon und Ben Affleck in Good Will Hunting

Ben Affleck und sein Bruder sahen sich das Chaos eine Weile an – und ergriffen schließlich eine drastische Maßnahme: Sie streikten. Genauer: Sie putzten zwei Wochen lang nicht mehr hinter Damon her.

Wir wollten sehen, wie lange es dauert, bis er aufschreckt und sagt, 'Oh Gott, ich bin mit Müll bedeckt.'

Ob Damon die Aktion witterte oder nicht: Er gewann den Kleinkrieg.

Wir kamen eines Tages nach Hause, Matt sitzt da in seinen Shorts und seinem T-Shirt und spielt ein Hockey-Spiel auf einer Konsole in der Mitte von dem, was unser Wohnzimmer war, umgeben von Müll. [...] Ich schaue runter auf ein Sushi-Ding, das eineinhalb Wochen alt war, und da sind Maden.

Die Wohnung hatte sich in eine Müllhalde verwandelt, hygienisch durchaus bedenklich. Zu viel für Affleck und seinen Bruder: "Wir sagten: 'Wir geben auf, du bist zu gut. Wir können dich nicht schlagen.' Er sagte nur, 'Hey, was läuft Leute?'"

Worum geht es in Matt Damons und Ben Afflecks Film Air?

Die Sportschuhmarke Nike ist heute ein gigantischer Name, der jedem bekannt ist. In den 80er Jahren sah das jedoch ein wenig anders aus: Nike ist zu dieser Zeit eher die dritte Wahl hinter seinen Konkurrenten. Das soll Nike-Vertreter Sonny Vaccaro (Matt Damon) im Auftrag seines Bosses Phil Knight (Ben Affleck) ändern. Nur wie?

Die Idee, auf die er sich 1984 verlegt, scheint unerreichbar: Wenn er mit dem aufsteigenden Basketballstar Michael Jordan einen Exklusivvertrag aushandeln könnte, damit dieser praktisch zum Gesicht der Marke wird, könnte ein Coup gelingen. Nur an Jordan heranzukommen, erweist sich als schwierig. Doch Vaccaro lässt nicht locker, auch wenn er dafür Leuten wie Trainer George Raveling (Marlon Wayans) und sogar Michaels Mutter Deloris Jordan (Viola Davis) belagern muss. Es ist die Geburtsstunde eins Paars ganz besonderer Schuhe: der Air Jordans.