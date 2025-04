Erst vor wenigen Tagen wurde der neue Star Wars-Film Starfighter offiziell enthüllt. Bislang ist jedoch nur ein einziges Cast-Mitglied bekannt: Ryan Gosling führt den Ableger der Saga an.

Es war die mit Abstand größte News der Star Wars Celebration in Japan: Nach dem Erfolg von Deadpool & Wolverine im Marvel Cinematic Universe taucht Regisseur Shawn Levy in die weit entfernte Galaxis ein, um Star Wars: Starfighter zu inszenieren. Levy kam nicht allein auf die Bühne: Er brachte ebenfalls Hauptdarsteller Ryan Gosling mit.

Doch wer gehört noch zum Cast von Star Wars: Starfighter? Ein Blick in die Gerüchteküche offenbart bisher vor allem eines: prominente Absagen. Erst letzte Woche berichteten wir davon, dass Oscar-Gewinnerin Mikey Madison das Angebot für eine Rolle in dem Film abgelehnt hat. Jetzt kommen vier weitere Namen dazu.

Star Wars: Starfighter tut sich schwer mit seinem Casting

Wie der Scooper Daniel Richtman von seinen Quellen erfahren haben will, handelt es sich bei den jüngsten Absagen um folgende Namen:

Snook, Plemons und Madison waren für die Rollen diverser Antagonist:innen in Star Wars: Starfighter im Gespräch. Lee sollte eine Art Cantina-Besitzerin spielen und Comer war im Rennen um die Rolle der Mutter der Protagonisten, bei dem es sich offenbar um einen 15-jährigen Jungen handelt, der mit seinem Onkel (Ryan Gosling) unterwegs ist.

Der Enthüllungs-Teaser zu Star Wars: Starfighter:

Star Wars: Starfighter - Logo Reveal Teaser (English) HD

Richtmans Beschreibungen der Geschichte von Star Wars: Starfighter decken sich mit vorherigen Gerüchten. Darüber hinaus war davon die Rede, dass der Junge machtsensitiv sein soll und Goslings Part eine Art Mentorenrolle einnimmt. Richtman fügt dem hinzu, dass das Duo von zwei Gegenspieler:innen verfolgt wird.

Gleichzeitig sei betont, dass es sich bisher nur um Gerüchte handelt. Offiziell bestätigt ist zum Inhalt des Films nur eine Sache: Er spielt fünf Jahre nach den Ereignissen der Schlacht um Exegol, die wir im Finale von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers gesehen haben. Zudem handelt es sich um eine eigenständige Star Wars-Geschichte.

Wann startet Star Wars: Starfighter im Kino?

Die Dreharbeiten zu Star Wars: Starfighter sollen noch dieses Jahr im Herbst starten, sodass der Film am Freitag, dem 28. Mai 2027 in den USA ins Kino kommen kann. In Deutschland wird er vermutlich einen Tag davor eintreffen.