Berührender Abschied von Ducky: NCIS widmet David McCallum eine Sonderfolge und der Starttermin steht schon fest

Der NCIS-Darsteller David McCallum ist dieses Jahr verstorben. Navy CIS wird sich von seiner Kultfigur Ducky in Staffel 21 mit einer besonderen Folge verabschieden.

Erst kürzlich lief im deutschen TV das Finale der 20. Staffel von Navy CIS. Es war die allerletzte Folge, in der David McCallum als Dr. Donald "Ducky" Mallard zu sehen ist. Der Schauspieler, der den Gerichtsmediziner 20 Jahre lang verkörperte, verstarb leider im September 2023 im Alter von 90 Jahren.

Da Staffel 20 bereits vor seinem Tod produziert wurde, fragten sich viele Fans, ob und wie die Krimiserie in der kommenden 21. Season mit dem Tod des Darstellers umgehen wird. Ein Exklusivbericht von TVLine verrät nun, wie sich NCIS von Ducky und David McCallum verabschiedet.

Mit dieser Folge verabschiedet sich Navy CIS in Staffel 21 von Ducky und David McCallum

Ducky war der letzte noch verbleibende NCIS-Charakter, der seit Beginn der Serie als festes Besetzungsmitglied dabei war. In der nächsten Season wird ihm eine eigene Tribut-Folge gewidmet. Genauer gesagt handelt es sich um die 2. Folge von Staffel 21, die in den USA am 19. Februar 2024 beim Sender CBS ausgestrahlt wird.

CBS David McCallum als Ducky in NCIS

Was passiert mit Ducky? Die Sonderepisode wird sich mit dem plötzlichen Tod des Charakters befassen und widmet sich ganz dem Vermächtnis, das der Gerichtsmediziner, der sich zuletzt auf großer Buchreise befand, hinterlässt. In einem Statement erklären die Co-Showrunner Steven D. Binder und David North:

In der Folge wird das Team von Duckys Tod erfahren und in seiner Trauer über die Erinnerungen an ihn nachdenken. Und wie es sich für Duckys akribische und mitfühlende Art gehört, gelingt es ihm auch nach seinem Tod noch, ein letztes Verbrechen mit dem Team zu lösen.

Das Drehbuch zur Folge wurde von NCIS-Darsteller Brian Dietzen mitverfasst, der seit der ersten Staffel Duckys Assistenten Dr. Jimmy Palmer verkörpert.



Ob es in der Abschiedsfolge ein kurzes Wiedersehen mit bereits ausgestiegenen NCIS-Figuren – wie beispielsweise Mark Harmons Leroy Gibbs – gibt, wurde noch nicht verraten. Allerdings sollen sich die Fans auf "einen sehr berührenden und besonderen Moment" einstellen.

Wann kommt NCIS Staffel 21 auf Sat.1?

Aufgrund des mittlerweile beendeten Hollywood-Doppelstreiks konnten in diesem Jahr mehrere Monate lang keine Serien und Filme gedreht werden. Deshalb ging NCIS in den USA nicht wie gewohnt im Herbst mit neuen Folgen an den Start. Stattdessen wird eine verkürzte 21. Staffel nun ab dem 12. Februar 2024 bei CBS zu sehen sein.

Wann startet Navy CIS Staffel 21 in Deutschland? Zwischen US-Premiere und deutscher Ausstrahlung liegen in der Regel drei bis vier Monate. Bei Sat.1 werden die neuen Folgen daher voraussichtlich erst im Sommer 2024 zu sehen sein. Das Krimi-Franchise hat aber Ersatz im Gepäck, der die Wartezeit verkürzt. Schon im Januar könnt ihr den neuen australischen NCIS-Ableger in Deutschland schauen.

Podcast: Die besten Serien 2023 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 23 besten Serien vor, die es im Jahr 2023 zu entdecken gab. Hier könnt ihr Teil 1 des großen Jahresrückblicks anhören:

