Besser als Marvel und DC: Im Fernsehen läuft heute die ultimative Comicverfilmung der letzten Dekade

Auch abseits von Marvel und DC gab es in der vergangenen Dekade einige herausragende Comicverfilmungen zu entdecken. Die beste ist kommende Nacht im TV zu sehen.

Wenn wir an Comicverfilmungen denken, kommen schnell die bekannten Superheld:innen von Marvel und DC ins Gedächtnis. Die Abenteuer von Iron Man, Captain America und Co. dominierten die 2010er Jahre. Auch Batman, Wonder Woman und Superman sind in verschiedenen Versionen von der großen Leinwand nicht mehr wegzudenken.

Heute im TV: Scott Pilgrim überragt Marvel und DC

Die ultimative Comicverfilmung kam jedoch schon zu Beginn der vergangenen Dekade in die Kinos: Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Kommende Nacht ist sie im Fernsehen zu sehen. Selbst nach all der Zeit hat der Film nichts von seiner ansteckenden Energie eingebüßt. Hier wird ein Comic wirklich lebendig in bewegten Bildern.

Basierend auf der gleichnamigen Reihe von Bryan Lee O'Malley erzählt der Film die Geschichte des 23-jährigen Scott Pilgrim (Michael Cera), der eines Tages auf die geheimnisvolle Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead) trifft. Hals über Kopf verliebt er sich in sie, doch es gibt ein Problem – oder besser gesagt sieben.

Wenn Scott wirklich mit Ramona zusammenkommen will, muss er zuerst ihre sieben teuflischen Ex-Lover besiegen, die als Allianz fieser Schurk:innen in Erscheinung treten. Daraus entsteht eine ungewöhnliche, verspielte Mischung aus Coming-of-Age- und Superheldengeschichte, die verführt, berührt und zum Staunen bringt.

Warum lohnt sich Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt?

Regisseur Edgar Wright unternimmt mit Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt einen Streifzug durch die Geschichte der Popkultur, ähnlich wie er es zuvor bei Spaced, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End getan hat. Verweise und Anspielungen auf Comics, Videospiele, Filme, Serien und Bücher quellen aus jeder Szene heraus.

Entscheidend ist jedoch nicht die Masse an Referenzen, die Wright in seinem Film unterbringt, sondern wie er diese mit filmischen Mitteln zum Leben erweckt. Die wilden Stilmittel, die Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt in seiner Bilderflut vereint, sind am Ende vor allem eines: Ausdruck der chaotischen Gefühle der Figuren.

Versteckte Marvel- und DC-Held:innen in Scott Pilgrim

Und wenn wir schon bei den Figuren sind: Verkörpert werden diese von einem phänomenalen Cast, der voller (Ex-)Superheld:innen steckt, angefangen bei Mary Elizabeth Winstead, die in Birds of Prey als Huntress zu sehen war. Dazu kommt Brandon Routh, seines Zeichens der Mann aus Stahl in Superman Returns.

In der Karriere von Chris Evans steht Scott Pilgrim gegen den Rest derweil zwischen zwei Marvel-Auftritten: Vor dem Film verkörperte er Johnny Storm in den Fantastic Four-Filmen. Danach wanderte er als Captain America ins Marvel Cinematic Universe, wo inzwischen auch Brie Larson als Captain Marvel unterwegs ist.

Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ist somit in vielerlei Hinsicht eine entzückende Wundertüte, die mit jedem Wiedersehen gewinnt, anstelle zu verlieren.

Wann läuft Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt im TV?

Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt läuft in der Nacht von Freitag auf Samstag um 01:20 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 02:50 Uhr ebendort. Alternativ streamt der Film bei Joyn. Bei Netflix hingegen könnt ihr euch die Animationsserie Scott Pilgrim hebt ab schauen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2020 bei Moviepilot veröffentlicht.