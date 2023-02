Beste deutsche Amazon-Serie: Alle 10 Stars für LOL Staffel 4 stehen fest

Im April starten die neuen Folgen von LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime. Jetzt wurden alle 10 Stars der nächsten Staffel enthüllt. Mit dabei sind auch wieder einige bekannte Gesichter aus den letzten Ausgaben.

Es darf wieder gelacht bzw. nicht gelacht werden. Im April startet die neue Staffel des deutschen Comedy-Hits LOL: Last One Laughing unter der Leitung von Michael Herbig bei Amazon Prime. Jetzt wurden alle 10 Stars aus den kommenden Folgen enthüllt. Einige davon sind zum zweiten oder dritten Mal wieder dabei.

Schaut hier nochmal den Trailer zur 3. Staffel LOL:

LOL Last One Laughing - S03 Trailer (Deutsch) HD

Das sind alle 10 Stars der 4. Staffel LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime

Wie immer geht es in LOL: Last One Laughing darum, dass 10 Stars sechs Stunden lang in einem Raum sind, in dem nicht gelacht werden darf. Da sich auch immer viele Namen aus der Comedy-Szene darunter befinden, erschweren spontane Improvisationen und Stand-up-Nummern den Wettkampf.

Die 10 Stars der 4. Staffel LOL: Last One Laughing sind:

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Februar bei Netflix, Disney+ und mehr

Imstarten die neuen Folgen LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime. Ein genaues Datum hat Amazon noch nicht bekannt gegeben. Wie gewohnt erscheinen wöchentlich zwei Folgen.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Februar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind neue Staffeln von You, Carnival Row und Star Trek: Picard sowie das neueste The Walking Dead-Spin-off und die heißerwartete Adaption des deutschen Sci-Fi-Romans Der Schwarm.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.