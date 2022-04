Beste deutsche Amazon-Serie: Im ersten Trailer für LOL Staffel 3 ist alles anders

Bei Amazon kehrt in wenigen Tagen die beste deutsche Serie des Streaming-Anbieters zurück: LOL mit "Bully" Herbig kommt in Staffel 3 aber mit großen Veränderungen, wie der erste Trailer zeigt.

Wer zuletzt lacht gewinnt in der Amazon-Serie LOL: Last One Laughing mit Michael Bully Herbig. Auch in der bereits 3. Staffel der Comedy-Show wird wieder eine Reihe von deutschsprachigen Stars mit allen Kräften (und Pupskissen) versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Staffel 3 bringt einige Veränderungen mit, wie der erste Trailer zeigt: Dazu gehören das neue Set und zahlreiche fiese Tricks, um den Stars einen Lacher zu entlocken.

Schaut euch hier den ersten Trailer für die 3. Staffel von LOL: Last One Laughing an:

LOL Last One Laughing - S03 Trailer (Deutsch) HD

Deutsches Serien-Highlight bei Amazon: Das ist die Besetzung von LOL Staffel 3

Auch dieses Mal begrüßt Michael "Bully" Herbig wieder eine illustre Mischung aus Schauspieler:innen und Comedians im Studio.

Dazu gehört der im Dezember 2021 mit nur 52 Jahren verstorbene Comedian Mirco Nontschew in einem seiner letzten Auftritte im Fernsehen. Bei der Premiere der neuen Staffel erklärte Herbig gestern vor dem Publikum (via Bunte ): "Wir haben Mirco jetzt alle noch mal erlebt. Ich glaube, er hat Standing Ovations verdient."

Hier ist die Liste der Stars in LOL Staffel 3:

Mehr über den Hintergrund der Stars erfahrt ihr in unserem Artikel über die Besetzung von LOL Staffel 3. Wer bei der Amazon-Serie die besten Chancen auf den Sieg hat, haben wir auch schon ausgerechnet.

"Bully" Herbig gibt natürlich wieder den Spielleiter, der mit zahlreichen Kameras kontrollieren kann, wer die Kontrolle über die Lachmuskeln verliert – und das Spiel verlassen muss.

Wann kommt LOL: Last One Laughing Staffel 3 zu Amazon?

Die 3. Staffel von LOL startet am 14. April 2022 bei Amazon Prime Video. Danach werden dann wöchentlich immer donnerstags zwei neue Folgen veröffentlicht.

