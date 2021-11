Die beste deutsche Amazon-Serie kehrt zurück: Diese 10 Stars für LOL Staffel 3 stehen fest

Michael Bully Herbigs LOL kehrt zu Amazon zurück und jetzt wissen wir, wer sich in den neuen Folgen das Lachen verkneifen muss.

Wer zuletzt lacht gewinnt in der Amazon-Serie LOL: Last One Laughing mit Michael Bully Herbig. Auch in der bereits 3. Staffel der Comedy-Show wird wieder eine Reihe von deutschsprachigen Stars mit allen Kräften (und Pupskissen) versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Seit heute wissen wir, wer sich dieses Mal dieser lachhaften Aufgabe stellt, denn die Besetzung für LOL Staffel 3 wurde bekanntgegeben. Euch erwarten dabei drei alte LOL-Hasen und sieben Neulinge.

Deutsches Serien-Highlight bei Amazon: Die Besetzung von LOL Staffel 3 steht fest

Auch dieses Mal begrüßt Bully Herbig wieder eine illustre Mischung aus Schauspieler:innen und Comedians, darunter Stromberg-Darsteller Christoph Maria Herbst, Komikerin Hazel Brugger und Deutschlands beliebtester Pollunder-Träger, Olaf Schubert.

© Amazon Prime Video LOL Staffel 3 - die Besetzung

Drei bekannte Gesichter kehren für LOL ins Studio zurück: Mirko Nontschew und Carolin Kebekus sind zum zweiten Mal dabei, während Anke Engelke zum dritten Mal versucht, den Sieg davon zu tragen. Hier findet ihr die 10 Stars in den neuen Folgen von LOL:



LOL Staffel 3-Besetzung: Palina Rojinski

© Warner Palina Rojinski in Nightlife

Palina Rojinski hat sich in den letzten Jahren erst als Moderatorin einen Namen gemacht (MTV Home, Circus HalliGalli) und stieg dann vermehrt ins Schauspielgeschäft ein. Rojinski war zuletzt in Enkel für Anfänger und Nightlife zu sehen.



LOL Staffel 3-Besetzung: Hazzel Brugger

Hazel Brugger war als Stand-up-Comedian in zahlreichen deutschsprachigen Shows zu sehen, hat einen Podcast und ist seit diesem Jahr mit ihrem Bühnenprogramm Kennen Sie diese Frau? auf Tour.

LOL Staffel 3-Besetzung: Michelle Hunziker

Model, Moderatorin, Sängerin und Schauspielerin Michelle Hunziker ist seit den 1990er Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehshow-Treibens, ob bei Wetten dass oder Markus Lanz.



LOL Staffel 3-Besetzung: Christoph Maria Herbst

Tilo Neumann und das Universum - Trailer (Deutsch) HD

Christoph Maria Herbst wird natürlich vor allem mit einem Nachnamen assoziiert: Stromberg. Darüber hinaus trat er aber auch in zahlreichen Filmen und Serien aus, von den Wixxer-Filmen über Der Vorname bis hin zum jüngst erschienenen Contra.



LOL Staffel 3-Besetzung: Abdelkarim

Kabarettist Abdelkarim ist neben seinen Bühnenprogrammen unter anderem aus der heute-show und Die Anstalt bekannt. Der mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Künstler moderiert seit diesem Monat außerdem die gesellschaftspolitische Comedy-Show Team Abdel im WDR.

LOL Staffel 3-Besetzung: Axel Stein

Die Goldfische - Trailer (Deutsch) HD

Schauspieler Axel Stein wurde einer ganzen Fernsehnation durch Hausmeister Krause – Ordnung muss sein ein Begriff. Außerdem spielte er in Harte Jungs, Männertag, und Die Goldfische mit.



LOL Staffel 3-Besetzung: Olaf Schubert

Comedian Olaf Schubert heißt zwar in Wirklichkeit Michael Haubold, deutschlandweit bekannt geworden ist er aber unter dem Namen seines Alter Egos. Das Wunder im Pollunder ist seit 2009 Teil der heute-show.



LOL Staffel 3-Besetzung: Anke Engelke

LOL Last One Laughing - S02 Trailer (Deutsch) HD

Die durch Die Wochenshow berühmt gewordene Anke Engelke muss LOL-Zuschauenden ganz sicher nicht mehr vorgestellt werden. Wer sie allerdings von einer ganz anderen Seite sehen will, sollte sich Das letzte Wort bei Netflix anschauen.

LOL Staffel 3-Besetzung: Carolin Kebekus

Zum zweiten Mal testet Carolin Kebekus ihre Lach-Disziplin für die Amazon-Serie. Die vielfach ausgezeichnete Komikerin ist indes eine feste Größe im deutschen Fernsehen, von PussyTerrorTV über Genial daneben bis zu Die Carolin Kebekus Show.



LOL Staffel 3-Besetzung: Mirco Nontschew

Einer der Veteranen des deutschen Comedy-Geschäfts gibt sich in LOL Staffel 3 zum zweiten Mal die Ehre: Mirco Nontschew. Das Gründungsmitglied von RTL Samstag Nacht brachte in den 7-Zwerge-Filmen kleine und große Zsuchauende zum lachen und ist auch sonst ein gern gesehener Gast in deutschen Shows.

Wann kommt LOL Staffel 3 zu Amazon Prime?

Laut Pressemitteilung von Amazon startet LOL Staffel 3 im Frühjahr 2022 exklusiv bei Prime Video. Auch diesmal umfasst die Staffel wieder sechs Episoden.

Die Zukunft der Comedy-Show scheint derweil gesichert. Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, erklärte vor wenigen Tagen gegenüber DWDL bezüglich einer 4. Staffel:

Eine vierte Staffel Last One Laughing ist nur eine Frage des Wann, nicht des Ob - und 2022 hat auch zwölf Monate, da könnte es mehr als eine Staffel geben.

