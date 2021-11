Wer gewinnt LOL Staffel 3 bei Amazon Prime? Die 10 Comedy-Stars im Check

Alle 10 Stars für die 3. Staffel LOL: Last One Laughing stehen fest. Wir checken die Teilnehmer:innen auf ihr Humor-Potenzial und geben eine Einschätzung für den Sieg ab.

Nach der erfolgreichen ersten Staffel geht es bei LOL: Last One Laughing Schlag auf Schlag. Die zweite Staffel ging erst vor einigen Wochen bei Amazon Prime zu Ende. Jetzt wurden schon alle 10 Kandidat:innen für die 3. Staffel LOL verkündet, die im Frühjahr 2022 gedreht wird.

Wir checken schon mal alle Stars der neuen Folgen auf ihr Humor-Potenzial und verleihen Punkte auf unserer Skala von 1 (Gag-Rohrkrepierer in Person) bis 10 (Lachanfall nach einer Sekunde). Am Ende geben wir eine Einschätzung ab, wer sich den Sieg in der nächsten Staffel des Amazon-Hits holt.

Alle 10 Stars der 3. Staffel LOL im Humor-Check

LOL Staffel 3-Besetzung: Anke Engelke

Als Teilnehmerin in allen 3 LOL-Staffeln ist Anke Engelke schon eine echte Veteranin des Amazon-Formats geworden. Zurecht, denn die Schauspielerin und Komikerin zählt seit den 90ern durch ihre Beteiligung an der Wochenshow von Sat. 1 zu den Comedy-Größen des Landes. In den ersten beiden Staffeln hat sie mit ihren Gags schon viele Konkurrent:innen in Bedrängnis gebracht. Wir geben Anke Engelke 9 von 10 Punkten auf unserer Humor-Skala.

LOL Staffel 3-Besetzung: Mirco Nontschew

Auch Mirco Nontschew ist nach seiner Teilnahme an der ersten LOL-Staffel ein Rückkehrer, der die Lachmuskeln der anderen Stars schon vorab beunruhigen dürfte. Nontschew ist eine richtige Comedy-Waffe und seine absurd improvisierten Gags machen ihn zu einem der talentiertesten Stars für die 3. Staffel. Wir vergeben 9 von 10 Punkten auf unserer Humor-Skala.

LOL Staffel 3-Besetzung: Carolin Kebekus

Carolin Kebekus ist genauso wie Mirco Nontschew zum zweiten Mal bei LOL dabei. In ihren Stand-up-Programmen und Auftritten in diversen Comedy-Shows hat sie sich einen Ruf als überaus vielseitige Komikerin erarbeitet. Auch ihr Talent für Parodien konnte sie in der 1. Staffel des Amazon-Hits schon beweisen. Wir vergeben 8 von 10 Punkten auf unserer Humor-Skala.

LOL Staffel 3-Besetzung: Palina Rojinski

Mit ihrer jahrelangen Zusammenarbeit mit Joko & Klaas ist Palina Rojinski durch eine ideale Comedy-Schule gegangen. Sie könnte sich ähnlich wie Larissa Rieß in Staffel 2 zur überraschenden Favoritin entwickeln und die anderen Stars mit ihrer direkten Art und abgedrehten Gag-Ideen ausschalten. Wir vergeben 6 von 10 Punkten auf unserer Humor-Skala.

LOL Staffel 3-Besetzung: Christoph Maria Herbst

Spätestens mit seiner Stromberg-Paraderolle ist Christoph Maria Herbst zum deutschen Comedy-Kultstar geworden. Bisher glänzte er aber vor allem als Schauspieler, der vorgegebene Drehbücher in Humor-Gold verwandeln kann. Ohne Erfahrungen im Stand-up- oder Kabarett-Bereich muss sich in der 3. Staffel LOL erst noch zeigen, wie spontan Herbst mit improvisierten Gags glänzen kann. Wir vergeben 6 von 10 Punkten auf unserer Humor-Skala.

LOL Staffel 3-Besetzung: Hazel Brugger

Mit ihrem trockenen, fiesen Humor ist Hazel Brugger als Stand-up-Comedian und Kabarettistin ein Multitalent, das die 3. Staffel des Amazon-Formats kräftig aufmischen dürfte. Wir vergeben 8 von 10 Punkten auf unserer Humor-Skala.

LOL Staffel 3-Besetzung: Michelle Hunziker

Bisher kennen wir Michelle Hunziker vor allem als Model und TV-Moderatorin. Ihre Wahl als Kandidatin für die 3. Staffel LOL wirkt deshalb am ungewöhnlichsten. Vielleicht bringt sie in dem Format bisher verstecktes Humor-Talent zum Vorschein, ansonsten kann sie auf den ersten Blick aber nicht mit den anderen Stars der Comedy-Szene mithalten. Wir vergeben 2 von 10 Punkten auf unserer Humor-Skala.

LOL Staffel 3-Besetzung: Abdelkarim

Ähnlich wie Hazel Brugger hat Abdelkarim viel Erfahrung mit Comedy-Bühnenprogrammen und als Kabarettist gesammelt. Ob sein oft politisch angehauchter Humor auch in ein Gaga-Format wie Amazons LOL passt, ist aber noch schwer einzuschätzen. Wir vergeben 6 von 10 Punkten auf unserer Humor-Skala.

LOL Staffel 3-Besetzung: Axel Stein

Axel Stein ist ähnlich wie Anke Engelke ein deutsches Comedy-Urgestein. In den letzten Jahren sind die witzigen Auftritte des Schauspielers aber seltener geworden, was auch private Gründe hatte. In einem Format wie LOL dürfte Stein aber trotzdem wieder glänzen und für viele Lacher sorgen. Wir vergeben 7 von 10 Punkten auf unserer Humor-Skala.



LOL Staffel 3-Besetzung: Olaf Schubert

Olaf Schubert dürfte zu den polarisierendsten Stars der 3. Staffel LOL gehören. Durch seine exzentrische Art hat die Kunstfigur viele Fans, während andere den Komiker kein bisschen lustig finden. Mit seinem viele Jahre trainierten Gespür für extrem schräge Situationskomik kann er in den neuen Folgen der Amazon-Show aber trotzdem sehr gefährlich für die anderen Stars werden. Wir vergeben 7 von 10 Punkte auf unserer Humor-Skala.

Wer gewinnt die 3. Staffel LOL bei Amazon Prime?

Wer den Sieg in LOL Staffel 3 holt, lässt sich wegen der Unberechenbarkeit des Formats nie so genau sagen. Auch wenn wir Mirco Nontschew, Anke Engelke, Carolin Kebekus und Hazel Brugger diesmal zu den Favorit:innen zählen würden, lassen sich die Lachmuskeln der einzelnen Stars nie so gut einschätzen. Zur Erinnerung: Vor Staffel 2 war Klaas unser Sieg-Favorit, der in der Show dann überraschend früh ausgeschieden ist.

Wann startet LOL Staffel 3 bei Amazon Prime?

Die sechs neuen LOL-Folgen werden im Frühjahr 2022 gedreht. Staffel 3 dürfte dann noch im Frühjahr oder Mitte nächsten Jahres ins Streaming-Abo von Amazon Prime kommen.

Wer wird eurer Meinung nach die 3. Staffel LOL gewinnen?