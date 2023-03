Bester Oscar-Film 2023: Preisgekrönte Sci-Fi-Action jetzt günstig auf Blu-ray, DVD oder als Stream bei Amazon holen

Wer den großen Sieger Everything Everywhere All At Once aus der Oscar-Nacht noch nicht gesehen hat, kann dies bei Amazon vergleichsweise günstig nachholen – wahlweise auf Blu-ray, DVD oder als Stream.

Everything Everywhere All At Once erzählt das multidimensionale und abgedrehte Abenteuer der Waschsalonbesitzerin Evelyn, die sich aus dem Chaos ihres Alltags zur Retterin der Welt gegen das Böse aufschwingt. Bei den Academy Awards 2023 gab es dafür nun unter anderem den Oscar als bester Film.



Fürs Heimkino auf Disc kann man sich den von Kritikern als "gedankenschmelzendes Meisterwerk" bezeichneten Film derzeit am günstigsten bei Amazon sichern: Für 7,99 Euro gibt es dort die DVD *, für 9,99 Euro die Standard-Blu-ray * und für 27,99 Euro die 4K/UHD-Blu-ray *

Laut Preisvergleichsseiten ist Amazon aktuell der günstigste Anbieter, was auch für das Streaming-Angebot gilt: Als digitalen Kauf- oder Leihfilm * bei Amazon Prime Video gibt es den besten Film der Oscar-Verleihung 2023 derzeit ebenfalls nirgends günstiger. Im Streaming-Abo findet man Everything Everywhere All At Once derweil zurzeit bei WOW *.

Großer Oscar-Gewinner 2023



Everything Everywhere All At Once ging mit 11 Nominierungen als Favorit in die 95. Verleihung der Academy Awards und konnte dabei mit gleich 7 Oscars auch ordentlich abräumen: Neben dem Besten Film gab es unter anderem auch Preise für Hauptdarstellerin Michelle Yeoh, Nebendarstellerin Jamie Lee Curtis sowie Regie und Originaldrehbuch für Dan Kwan und Daniel Scheinert.



Yeoh gewann dabei als erste asiatisch-stämmige Schauspielerin überhaupt den Oscar als Beste Hauptdarstellerin für ihre starke Performance. Im Film spielt sie eine chinesische Immigrantin in den USA, die in einem Multiversum auf verschiedene Versionen von sich selbst trifft.

Die überbordende und schwungvolle Inszenierung bietet dabei jede Menge verrückte Momente, Popkultur-Referenzen, alberne Kostüme und atemberaubende Action, verpackt in einer liebenswerten Geschichte, deren Ende zum Grübeln bringen kann.



Neben Everything Everywhere All At Once wurden im Rahmen der in der Nacht von Sonntag auf Montag veranstalteten Academy Awards 2023 aber natürlich auch noch Oscars an weitere Filme verliehen, darunter auch an die deutsche Produktion Im Westen nichts Neues.

