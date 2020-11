Bester Science-Fiction-Film 2018: Teil 2 ist jetzt wahrscheinlicher denn je

Der Sci-Fi-Bestseller Ready Player One hat jetzt eine Fortsetzung: Ready Player Two. So wächst die Welt weiter, die von Steven Spielberg 2018 verfilmt wurde. Eine Film-Adaption von Teil 2 hat ebenfalls gute Chancen.

Der 2011 veröffentlichte Sci-Fi-Roman Ready Player One von Ernest Cline entwickelte sich vor allem (aber nicht ausschließlich) bei Gamern zum durchschlagenden Erfolg und wurde 2018 von Steven Spielberg daraufhin als Ready Player One ins Kino gebracht. Heute, am 24. November 2020, erscheint mit Ready Player Two * die Buch-Fortsetzung.

Ready Player Two kehrt in die virtuelle Science-Fiction-Welt der Oasis zurück

Ernest Clines erster Sci-Fi-Roman Ready Player One * sowie dessen Verfilmung spielten in der Zukunft des Jahres 2044 auf der überbevölkerten Erde, deren Anwohner sich in die schönere Online-Welt namens Oasis flüchten.

Als Oasis-Gründer James Halliday post mortem eine Easter-Egg-Jagd mit unerhörtem Gewinn ausruft, nimmt auch der jugendliche Spieler Wade Watts daran teil.

Erinnert euch mit dem Ready Player One-Trailer an Teil 1

Ready Player One - Trailer 2 (Deutsch) HD

Als Fest mit zahlreichen Popkultur-Referenzen nahm Ready Player One Leser, Gamer und Filmzuschauer mit seiner Science-Fiction-Story für sich ein und ließ (Achtung, Spoiler zu Teil 1) Underdog und Nerd Wade den großen mit Teamwork Wettbewerb gewinnen. So landete die Entscheidungsgewalt über Hallidays milliardenschweres Vermächtnis am Ende in non-kommerziellen Händen.

Die heute erscheinende Sci-Fi-Fortsetzung Ready Player Two setzt unmittelbar nach Wades Sieg ein: Der Gamer entdeckt in Hallidays Tresor eine technologische Errungenschaft, die die Welt der Oasis für immer verändern würde. Mit dieser Entdeckung geht jedoch ein letztes großes Rätsel einher, das ihn auf eine neuerliche Easter-Egg-Suche mit mysteriösem Preis führt.

© Warner Ready Player One: Wird auch Teil 2 verfilmt?

Mit dem Auftreten eines neuen skrupellosen Rivalen, der bereit ist, Millionen von Menschen zu töten, ist aber nicht nur Wades Leben, sondern das der ganzen On- und Offline-Welt bedroht. Die Spiele sind abermals eröffnet.

Ready Player Two erscheint auch bald auf Deutsch, aber kommt der Film?

Die deutschsprachige Ausgabe * von des Science-Fiction-Sequels Ready Player Two erscheint am 24. März 2021 und kann jetzt schon vorbestellt werden.

Zu einer Verfilmung von Teil 2 ist noch nichts Offizielles bekannt. Doch schlecht stehen die Chancen trotzdem nicht: Die Sci-Fi-Adaption Ready Player One spielte bei einem Budget von 175 Millionen Dollar weltweit 582 Millionen ein, was ihn zu einem der erfolgreichsten Filme 2018 machte.

Für viele war Ready Player One darüber hinaus nicht nur der beste Science Fiction-Film des Jahres, sondern auch generell einer der besten Filme 2018.

© Warner Ready Player One: Wade (Tye Sheridan)

Die Wahrscheinlichkeit eines Kino-Sequels erfüllt also durchaus finanzielle sowie Kritiker-Voraussetzungen. Vielleicht würde nicht unbedingt Großmeister Steven Spielberg auf den Regiestuhl zurückkehren wollen (seine bisherigen Sequels sind Indiana Jones 5 und Jurassic Park 2). Die Hauptdarsteller Tye Sheridan und Olivia Cooke würden zu einen weiteren Boost ihrer Popularität aber sicher nicht nein sagen.



Bis es möglicherweise dazu kommt, können wir aber nur literarisch in Ready Player Two in die Oasis-Realität zurückkehren. Der frühe Vogel fängt den Wurm ... und der frühe Gaming-Hase das Easter Egg.

