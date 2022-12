Bestmögliche Edition: House of the Dragon gibt's jetzt als limitiertes Steelbook fürs Heimkino

Das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon zählte zu den Serien-Highlights 2022. Jetzt gibt es Staffel 1 des Fantasy-Krachers auf Blu-ray.

House of the Dragon war nicht nur eines der größten Fantasy-Highlights 2022, sondern zählt zu den besten Serien des Jahres. Wer Staffel 1 über die Feiertage noch einmal in berauschender Qualität Revue passieren lassen möchte, kann dies jetzt tun. Das Game of Thrones-Prequel ist jetzt in limitierter Steelbook Edition, 4K-Blu-ray und regulärer Blu-ray verfügbar.

Bestmögliche House of the Dragon-Edition schenkt Fantasy-Fans viele Extras

Insbesondere beim Steelbook lohnt sich ein schneller Kauf, da die mit einem exklusiven Cover ausgestattete Edition auf eine bestimmte Stückzahl begrenzt ist. Sowohl 4K-Steelbook wie auch die 4K-Blu-ray enthalten die Folgen zusätzlich auf regulärer Blu-ray.



Allen drei Editionen liegen zudem über eine Stunde Bonusmaterial bei. Dazu zählen zwei Featurettes, in denen unter anderem die Bezüge zur Mutterserie Game of Thrones untersucht werden und Serien-Macher Miguel Sapochnik, Ryan Condal und Vorlagen-Autor George R.R. Martin zu Wort kommen.

Wann kommt House of the Dragon Staffel 2?

Wer jetzt schon kaum auf neue House of the Dragon-Folgen warten kann, den dürfte Staffel 1 in glasklarer Qualität womöglich noch einmal geduldig stimmen. Bis 2024 werden Fans nämlich definitiv noch auf Staffel 2 warten müssen.

Podcast: Die 22 besten Serien 2022

Wir schauen zurück auf die unzähligen Serien, die im Jahr 2022 bei Netflix, Amazon, Disney+, AppleTV+, MagentaTV, RTL+ und Sky/WOW erschienen sind und stellen euch diejenigen vor, die ihr dabei nicht auslassen solltet.

Vom Fantasy-Blockbuster bis zum Sci-Fi-Geheimtipp, vom feierten Drama über ein perfekt gelungenes Serien-Finale bis zur Genre sprengenden Comedy: Unsere 22 Tipps fassen das abwechslungsreiche Serienjahr für euch zusammen und zeigen euch, was es sich auch jetzt noch nachzuholen lohnt.



