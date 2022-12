"Echt abgefuckt": House of the Dragon-Star Matthew Needham im Interview über die Wahrheit hinter der skandalösen Fuß-Szene

Mit nur einer Szene brachte House of the Dragon das Internet zum Explodieren. Im Interview verrät Schauspieler Matthew Needham Details zum Dreh – und warum er glaubt, dass Larys keinen Fußfetisch hat.

Drachen, verstörend enge Familienbande, Intrigen, noch mehr Drachen und Matt Smith in gleich mehreren Perücken: House of the Dragon gehört zu den spektakulärsten Serienerfahrungen des Jahres. Seit dem 20. Dezember 2022 gibt es Staffel 1 des langerwarteten Game of Thrones-Spinoffs endlich auch ganz ohne Streaming-Abo als 4K Ultra HD, Blu-ray und DVD* – jeweils auch in einer Steelbook-Version *.

Der richtige Zeitpunkt also, mit einem der Beteiligten zu sprechen. Genauer gesagt: Matthew Needham, britischer Theater- und Fernsehschauspieler – und mittlerweile als Larys Strong der bekanntesten Fußfetischist von Westeros. Larys ist die rechte Hand von Alicent Hightower, der Frau, die sich im Kampf um den Eisernen Thron nicht nur ihrer Kindheitsfreundin Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) gegenübersieht, sondern auch gegen Intrigen innerhalb ihrer eigenen Familie zur Wehr setzen muss.

Doch was will eigentlich Larys? Wie lief der Dreh zur skandalösesten Szene der gesamten ersten Staffel? Und warum glaubt Needham, dass Larys gar keinen Fußfetisch hat? Das und mehr verrät der Schauspieler im Interview. (Es folgen leichte Spoiler für die erste Staffel von House of the Dragon.)

Trauma und Kontrolle: Matthew Needham über das wahre Ziel vom erfolgreichsten Strippenzieher in House of the Dragon

HBO Für Macht opfert Larys Strong (rechts) sogar seine eigene Familie

Moviepilot: Game of Thrones ist eins der größten Franchises unserer Zeit. Hast du vor dem Start der Dreharbeiten zu House of the Dragon Druck empfunden, gewisse Erwartungen erfüllen zu müssen?

Matthew Needham: Natürlich gab es viel Druck. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es keinen gab. In die Fußstapfen dieser riesigen Show zu treten, die a) so fantastisch gemacht ist und b) so beliebt und von der Kritik gefeiert ist, so ein kultureller Meilenstein ist … Das ist Wahnsinn. Aber jeder musste irgendwie so tun, als wäre das nicht der Fall. Wenn du das im Hinterkopf hast, kannst du nichts schaffen.

Deine Figur Larys ist der erfolgreichste Strippenzieher der ersten Staffel. Was glaubst du, was seine Ziele sind? Worauf arbeitet er hin?

Ich glaube, dass Larys einfach ein richtiger Kontrollfreak ist. Er wurde sein ganzes Leben lang behandelt, als hätte er keine Wahlmöglichkeiten oder keine Macht. Jetzt beginnt er zu beweisen, dass diese Leute falsch lagen. Es geht ihm darum, Macht und Kontrolle zu gewinnen und er nutzt jeden aus, der ihn auf seinem Weg weiterbringen kann.

Ist das spannend für dich, einen Charakter zu spielen, der versucht sein eigenes Trauma hinter sich zu lassen, in dem er versucht, die zu übertrumpfen, die auf ihn herabgeblickt haben?

Trauma ist ein interessantes Wort, das ich hier auch absolut nutzen würde. Ich glaube, diese Figur hat genau das. Leider haben wir ein paar Szenen nicht genutzt, die zeigen, wie genau dieses Trauma aussieht. Man konnte sehen, wie seine Umwelt mit ihm umgeht, weil er eine körperliche Beeinträchtigung hat. Es gibt Szenen, in denen er sein Trauma an andere weitergibt.

Er will, dass andere – insbesondere Alicent (Olivia Cooke) – sich genauso für ihren Körper schämen, wie er sich für seinen schämt. Ich glaube, er verkörpert eine “Ich räche mich an der Welt”-Einstellung. Sein Trauma an andere weiterzugeben, ist in meinen Augen ein sehr interessantes Ziel.

"Absolut wild": So lief es hinter den Kulissen der skandalösesten House of the Dragon-Szene wirklich ab

Spannend, dass du sagst, Larys wolle Alicent dazu bringen, sich für ihren Körper zu schämen. In Episode 9 gibt es ja diese Szene zwischen ihm und ihr, die das Internet fast zum Explodieren gebracht hat. Die Fuß-Szene.

Die Fetisch-Szene!

Genau. Was hast du gedacht, als du das Skript dazu das erste Mal gelesen hast?

Ich fand das absolut wild. Kann ich bei euch fluchen? Ja? Was ich dachte, war nämlich: Das ist echt abgefuckt. Es ist witzig, wie in dieser Show die pervertiertesten Sachen ganz normal werden. Dienstags wird jemandem die Zunge rausgeschnitten, Mittwoch sorge ich dafür, dass jemand sein Auge verliert, und am Freitag passiert die Fuß-Sache. Es ist ein seltsamer Job. Ursprünglich ging es in der Szene viel mehr um Kontrolle, sie haben allerdings ein paar Teile rausgeschnitten. Aber in dieser Szene geht es ihm [um Kontrolle].

Alicent ist jahrelang barfuß vor ihm herumgelaufen, was Larys, glaube ich, als ziemlich beleidigend empfunden hat. Das macht sie mittlerweile nicht mehr, weil er es geschafft hat, dass sie diesen Teil ihres Körpers mit etwas Traumatischen, etwas Schrecklichem verbindet. Die Rückstände dieser Scham wird sie auch dann noch mit sich tragen, wenn er weg ist.

Viele kamen zu mir und meinten: "Ich habe mich nach dieser Szene beschmutzt gefühlt." Darum geht es ihm. Ich glaube nicht, dass er einen Fußfetisch hat. [lacht] Ich weiß, dass das witzig klingt! Aber ich glaube nicht, dass Füße ihn sexuell erregen. Ich glaube, da steckt etwas Unheimlicheres dahinter. Es geht darum, jemand anderem das Gefühl zu geben, dass er wertlos ist. So wie Larys sich selbst fühlt.

Für die Fuß-Szene des Game of Thrones-Spinoffs wurde eine Intimitäts-Koordinatorin beauftragt

War es schwer, die Szene zu drehen, gerade weil so viel unter der Oberfläche passiert?

Die Szene, die wir gedreht hatten, war ursprünglich ein bisschen anders. Es gab am Anfang diesen tollen Moment, an dem die beiden sich streiten. Ein echter Konflikt. Es ist ziemlich klar, dass es danach darum geht, die Kontrolle zurückzuerlangen. Er wurde herausgefordert und das ist sein Weg, sie in ihre Schranken zu verweisen. Ich verstehe aber, warum sie das geschnitten haben. Wenn es aus dem Nichts kommt, ist es schockierender.

Beim Dreh war für mich allerdings klarer, was tatsächlich passiert. Ich konnte nachvollziehen, woher diese menschlichen Verhaltensweisen kommen, ich konnte sehen, wie sein Verstand funktioniert. Auch wenn es ein ziemlich verstörter Geist ist. Ich konnte seinen Gedankengängen folgen. Aber ja, es war keine angenehme Erfahrung, selbst mit einer so brillanten Drehpartnerin wie Olivia. Wir hatten eine Intimitäts-Koordinatorin, mit der ich vor dem Dreh telefoniert hatte. In dieser Szene passiert ja etwas Furchtbares. Es geht um sexuelle Nötigung.

Hat es dir geholfen, mit der Intimitäts-Koordinatorin zu sprechen? Zu dem Thema gab es ja einige Diskussionen. Manche Schauspieler meinten, sie bräuchten so etwas nicht.

Ich war nie gegen Intimitäts-Koordinator:innen. Ich habe mir darüber nie so wirklich Gedanken gemacht. Mehr so: Ja, ist doch okay. Die sind Teil der Branche. Aber dann hatte ich dieses Gespräch und habe, als ich das Telefon dann beiseite legte, so eine Erleichterung verspürt. Ich wusste gar nicht, wie sehr ich das gebraucht habe. Ich habe mich bestärkt und gut betreut gefühlt. Es ist toll, diese Möglichkeit zu haben.

Für Matthew Needham ist Larys Strongs Gewalt "expressionistisch"

HBO Larys spielt ein gefährliches Spiel mit Otto (links) und Alicent Hightower

Larys scheint einerseits sehr intelligent zu sein. Andererseits handelt er oft sehr leichtsinnig. Passt das für dich zusammen? Ist das seine große Schwäche?

Er wirkt sehr durchgeplant, oder? Und dann wird er in seiner Gewaltausübung plötzlich expressionistisch. Ein bisschen Punk Rock mäßig. Du hast recht, das könnte seinen Untergang bedeuten. Es gibt diese Szene mit Otto Hightower (Rhys Ifans), wo Otto ihn zur Rede stellt und sagt: "Du arbeitest als Spion für meine Tochter." Und ich antworte, ziemlich aus dem Nichts: "Ich könnte sie für dich ausspionieren."

Das ist ein gewaltiges Risiko, schließlich könnte Otto sagen: "Dafür werde ich dich umbringen lassen!" Auch mit Alicent geht er große Risiken ein – die sich bezahlt machen. Aber ich habe keine Ahnung, wie lange er das Glück noch auf seiner Seite hat.



