"Billiger Beschiss": Erste Trailer-Reaktionen zur neuen How I Met Your Mother-Serie sind völlig vernichtend

Es gibt einen ersten Trailer zur How I Met Your Mother-Nachfolger How I Met Your Father. Viele Fans der Kult-Serie reagieren darauf allerdings mit offener Abscheu.

How I Met Your Mother ist eine der beliebtesten Sitcoms der 2000er. Da ergibt es durchaus Sinn, das Konzept mit frischen Ideen, spannendem Cast und 2020er-Vibe als How I Met Your Father neu aufzugreifen. Doch auf den ersten Trailer, dessen Tonfall How I Met Your Mother erstaunlich ähnlich ist, prasseln nun fast durchweg vernichtende Fan-Reaktionen ein.

Schaut hier den ersten Trailer zu How I Met Your Father:

How I Met Your Father - Trailer 1 (English) HD

"Absolut grauenhaft": How I Met Your Mother-Fans können neuen Trailer nicht leiden

So sieht es zumindest nach einem eingehenden Blick auf Twitter aus: Freundliche Worte zum neuen Trailer muss man dort nämlich mit der Lupe suchen. "Das sieht absolut grauenhaft aus", äußert sich etwa ein User und nennt den Ansatz der neuen Serie "einen verzweifelten Versuch". Ein anderer Fan schreibt: "Das verbuche ich unter Serien, nach denen keiner gefragt hat."

Einer der Gründe für die Art der Reaktion wurzelt dabei offenbar noch im für viele frustrierenden How I Met Your Mother-Finale. "Es hat die ganze Serie zerstört und uns wütend gemacht [...] Wir werden den Fehler nicht nochmal begehen", fasst ein:e Anhänger:in es zusammen. Und legt dem How I Met Your Father-Team sofort die realitätsblinde Antwort in den Mund: "Toll! Hier ist ein bisschen billiger Beschiss, den ihr einfach lieben werdet!"

Andere Fans zielen in ihrer Kritik vor allem auf den Trailer-Inhalt selbst ab, der ihrer Meinung nach schlicht zu viele angestaubte Witze liefert: "How I Met Your Mother verwurzelte viele Witze in tatsächlichen Gesprächen, die Freunde haben. Die Witze [hier] sind nur dumme Dialoge."

Darüber hinaus gibt es auch politische Einwände: "Keine schwarzen Figuren in New York?" fragt etwa ein Fan. Und hat nicht unrecht: Tatsächlich gibt es in der Hauptbesetzung eine große Überzahl an weißen Figuren. Womöglich eine Grundlage, die How I Met Your Father besser nicht von der mittlerweile acht Jahre alten Kult-Sitcom übernommen hätte.

Auch hierzulande lassen die Reaktionen auf die Nachfolge-Serie nur wenig Hoffnung aufkommen. Egal ob Skepsis ("Ich weiß ja nicht") oder direkte Verurteilung ("Was ein Blödsinn"), ein Vertrauensvorschuss ist hier kaum zu finden.

Trailer zur neuen How I Met Your Mother-Serie: Ist die Fan-Reaktion gerechtfertigt?

Und tatsächlich lässt sich im ersten Trailer bisher wenig frischer Wind spüren: Die an den Kult-Vorgänger angelehnte Story um Sophie (Hilary Duff) und ihren Freundeskreis im New York des Jahres 2021 überrascht hier nicht unbedingt mit vielen neuen Einfällen.

Das muss allerdings nichts heißen: Trailer-Zusammenschnitte können Tonfall und Seele einer Serie auch komplett verdrehen. Selbst der kopierte Plot ist kein Beinbruch: Den hatte How I Met Your Mother in wesentlichen Zügen schließlich ebenfalls von Friends und Co. übernommen. Etwas mehr Geduld und Augenmaß würden der Serie hier wohl eher gerecht.

© Hulu Der Cast von How I Met Your Father

Verständlich ist allerdings die Wut um die Beziehung zum für viele enttäuschenden How I Met Your Mother-Finale: Die wenigen eigenständigen Ideen im Trailer lassen es wirken, als würden die Verantwortlichen den Massenfrust der Fans mit einem 08/15-Produkt abspeisen wollen, das ihre Unzufriedenheit noch nicht einmal adressiert.



Wann kommt die How I Met Your Father-Serie nach Deutschland?

Ob das der Wahrheit entspricht, muss sich aber erst noch herausstellen. Und zwar voraussichtlich im Frühjahr des nächsten Jahres: How I Met Your Father wird am 18. Januar 2022 auf Hulu in den USA starten und hierzulande vermutlich zeitgleich zu Disney+ kommen. Es sollen insgesamt 10 wöchentlich ausgestrahlte Folgen werden.

How I Met Your Mother im Podcast: Wie gut ist die Serie gealtert?

Wir reden im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die Highlights und Enttäuschungen von How I Met Your Mother:

Hardy, Hendrik und Andrea diskutieren über ihre Liebe zu den Figuren, wie sie zur Serie kamen, was an How I Met Your Mother schlecht gealtert ist, welche Folgen die besten sind und warum das Finale vielleicht besser ist als sein Ruf.

Freut ihr euch auf How I Met Your Father?